Сегодня утром по Чонгарскому мосту на стыке Херсонской области и Крыма, был нанесён удар, предположительно, крылатой ракетой Storm Shadow, элементы которой были обнаружены на месте удара. Удар, очевидно, наносился с расчётом на перегрузку системы ПВО России, в результате чего большая часть ракет была перехвачена, но часть всё же смогла проникнуть и достигнуть цели, создав пару дырок в дорожном полотне моста, ремонт которых, по предварительным подсчётам, займёт до нескольких дней.
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Естественно, представитель украинской военной разведки (ГУР) Андрей Юсов, который почему-то начал выступать вместо своего начальника в лице Кирилла Буданова, поспешил похвастаться, а также заявил, что «продолжение следует», намекая на то, что удары по объектам транспортной инфраструктуры РФ будут продолжаться.
Здесь необходимо понимать, что, во-первых, удар по мосту со стороны Украины с созданием в его дорожном полотне пары отверстий — это не более чем «укол»: неприятное, но не критическое действие. А вот какой последует ответный удар со стороны России — это уже интересно. Не так давно в Минобороны России заявляли, что если ракеты Storm Shadow будут применены для ударов по объектам на территории РФ, то в ответ ракеты полетят по центрам принятия решений на Украине.