В Киеве считают, что в «первой серии» добиться результата не удалось. Ну, ладно тогда.

Сегодня в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины решили огласить информацию, которая, в общем-то, ни для кого, кроме смотрящих украинские телепередачи, секретом и не была: в России многократно увеличено производство вооружений, в том числе в 3—4 раза — крылатых ракет разных типов. Соответствующими сведениями поделился замглавы ГУР МО Украины Вадим Скибицкий. Интервью с журналистами у Скибицкого было относительно крупное, и тема наращивания производства ракет была развита.

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Так, учитывая, что с октября прошлого года и в течение нескольких месяцев Россия наносила массированные ракетные удары по объектам энергетики на территории Украины, а также учитывая тот факт, что ракеты у РФ не кончаются, а наоборот — склады только заполняются — у журналиста возникла мысль о том, что осенью Россия «устроит вторую серию» обстрелов энергообъектов на территории Украины.

На этот счёт Скибицкий заявил, что в ГУР не исключают такой возможности, поскольку и производство ракет в России увеличено, и своего результата «в первую такую кампанию» ВС РФ якобы «не добились», потому что система электропитания и производства электроэнергии на Украине выстояли.

Что Скибицкий подразумевает под «выстояли», известно, пожалуй, только ему одному. ООН же придерживается прямо противоположного мнения: по сравнению с январём 2022 года производство и потребление электроэнергии на Украине рухнули в два раза. Конечно, по большей части это связано не с ракетными ударами РФ по объектам энергетики, а с тем, что значительная (примерно треть) населения выехала из страны в качестве беженцев, а производства были либо уничтожены, либо остановились в результате сопутствующих причин.

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Многие эксперты считают, что реальной целью российских ударов по объектам энергетики были не сами объекты и обрушение украинской энергосистемы как таковой, а истощение украинских средств противовоздушной обороны, на сегодняшний день, ввиду методичного и регулярного их уничтожения российской армией, фактически полностью состоящих из западных образцов.