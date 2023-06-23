И это только крылатых. И только по скромной, выгодной Украине статистике.

Как мы помним, в течение многих месяцев одной из ключевых мантр, повторяемых киевским руководством, было якобы стремительное истощение запасов ракет, которыми Россия может обстреливать территорию Украины. Скажем так, на это даже возлагались надежды и исходя из этого строились планы. Но время идёт, ракетные удары не просто продолжаются, а вышли на невиданный уровень методичности и интенсивности, и сказку про заканчивающиеся запасы повторять стало уже невозможно. Как итог, приходится неохотно и кряхтя признавать реальность: у России ракеты не просто не заканчиваются, а даже наоборот — она многократно нарастила их производство даже несмотря на санкции, которые якобы должны были поставить российский ВПК в ступор.

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В частности, о том, что в России произошло наращивание производство крылатых ракет, которыми в основном наносятся удары по украинским объектам, заявил замглавы ГУР МО Украины Вадим Скибицкий. Согласно имеющейся у него информации, которая явно получена от «партнёров», в РФ примерно в 3—4 раза увеличили производство ракет «Калибр» и «Х-101»: в зависимости от типа российские предприятия производят по 30—40 ракет в месяц. С гиперзвуковым «Кинжалами», добавил Скибицкий, дела обстоят похуже — их производится всего до шести единиц в месяц, но это всё равно больше, чем тот уровень производства, что был в России до спецоперации.

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О том, что производство вооружений в России, когда стало понятно, что мирным путём решить вопрос Украины западные спонсоры Киеву не позволят, увеличилось в несколько раз, российские власти сообщали неоднократно. Увеличение производства средств поражения, к которым относятся в том числе и крылатые ракеты, по словам зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева, и вовсе достигло показателей, ранее считавшихся фантастическими.