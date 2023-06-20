Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ООН заявили, что выработка электроэнергии на Украине сократилась в два раза
Это прямое свидетельство коллапса экономики государства.
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

Выработка электроэнергии в наше время является одним из основных показателей экономического и, в основном, промышленного развития государства. Развивающиеся государства возводят новые электростанции и увеличивают потребление энергии, тогда как находящиеся в тяжелейшей рецессии наоборот — снижают потребление. События, разворачивающиеся сейчас на Украине, привели к тому, что выработка электроэнергии в стране сократилась на 50 % в сравнении с периодом до начала конфликта, о чём сегодня заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

реклама

По словам Хака, Программа развития ООН пришла к выводу, что энергосистема Украины находится в тяжелейшем состоянии, а её функционирование поддерживается преимущественно за счёт сокращения потребления. Масштаб повреждений энергосистемы, по подсчётам ООН, в денежном выражении составляет свыше 10 миллиардов долларов, а из высоковольтных трансформаторов в строю осталось чуть больше половины: из 94 таких трансформаторов 42 были либо повреждены, либо полностью уничтожены в результате российских высокоточных ударов.

рекомендации
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 4060 Ti за гроши в Регарде
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
-25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb
RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
На порядок упала цена S22 Ultra
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Проще говоря, в ООН объяснили, что на сегодняшний день энергосистема Украины кое-как держится за счёт того, что в стране в результате боевых действий практически полностью исчезло промышленное (энергоёмкое) производство, а огромное количество украинцев в качестве беженцев покинули страну, также снизив уровень потребления электроэнергии. Так что ситуация шаткая, и как из неё выходить, неясно. Очевидно, в условиях продолжающегося конфликта, который НАТО не хочет даже замораживать, не говоря уже о выполнении условий России, решаться проблема не будет в принципе.

#украина #боевые действия #энергетика #оон
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

«Пусть воюют»: Лавров прокомментировал заявление генсека НАТО о недопустимости заморозки конфликта на Украине
Как в кино не будет: в Минобороны Украины заявили о сложном и постепенном продвижении в рамках наступления
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Поднятие флагов на 300-летие Санкт-Петербурга открыло истинное лицо оппонентов России
12
Сериал Бункер (Silo) - немножко хорошей фантастики
21
Собираю игровой ПК для себя за 100 000р – 4 Тб SSD, Ryzen 7 5800X3D + Radeon RX 6750 XT
31
Что пошло не так у контрнаступления ВСУ - разбираемся на картах
5
Как обновить все версии Windows от Vista до 11 в июне 2023 года
32
Собираем игровой ПК, который справится с Phantom Liberty, новым дополнением для Cyberpunk 2077
16
Итоги гоночного уик-энда 17-18 июня
4
Очень короткий тест в игре "System Shock Remake" и немного "тошнилова"
8
В США назвали российский вертолет Ка-52М «Аллигатор» суперхищником и убийцей западных танков
3
Недорогая и шустрая сборка универсального компьютера для любителя старых игр
34

Сейчас обсуждают

Олег Ст
23:09
Дубль Бударика..))
Глава ГУР Украины Буданов вышел в эфир и прокомментировал слухи о своей смерти
хахахер
23:09
а не этого ли лысого отвезли на вертолёте в польшу сразу,после ранения
Глава ГУР Украины Буданов вышел в эфир и прокомментировал слухи о своей смерти
Олег Ст
23:08
А продвижение вообще есть?? А то с утра продвинулись, а к вечеру снова их подвинули?!
Как в кино не будет: в Минобороны Украины заявили о сложном и постепенном продвижении в рамках наступления
linux4ever
23:03
Еще как, импульсные понижатели копейки стоят.
Noctua представила понижающий DC-DC преобразователь напряжения 24-12 В для вентиляторов
linux4ever
23:02
>Выходная мощность NA-VC1 равна 9 Вт, Охщи~ >24,90 евро/долларов США. нерест, шелест, лох. >NA-VC1 компактный, в размерах чуть больше стандартного 4-контактного разъёма вентилятора (31×16×8,5 мм) ...
Noctua представила понижающий DC-DC преобразователь напряжения 24-12 В для вентиляторов
Никита Лидерман
22:58
Не пиши чушь, не обладают пусковые собственными системами наведения, Единственное что их наводит это сам РПН, на подобии 36Н6 у С-300
Спикер ВВС ВСУ про уничтожение Patriot: Они не знают, что это такое
Лев корл
22:54
Это помню спасло одного авторитета от гибели Он не поставил на P когда вышел Только купил АКПП и еще не освоил Машину заминировали на запуск двигателя А машина не запустилась Тот по привычке открыл ка...
В «АвтоВАЗе» объяснили конфуз с автомобилем Lada Aura, который не запустился у главы Сбербанка
typym6ek
22:51
2000 деревянных за переходник? Совсем ебанулись что ли?
Noctua представила понижающий DC-DC преобразователь напряжения 24-12 В для вентиляторов
Mr Vavavalka
22:50
GSC контора на букву П -открытая война со своей фан базой -война с русским языком -война с русскиим на нац признаку -потеря всей своей аудитории -истерики . Разработка Сталкер 2, как Украина, из само...
S.T.A.L.K.E.R. 2 скорее всего не выйдет никогда
Samerika Radukan
22:49
США это страна тварей
Блинкен: Китай дал обещание не поставлять оружие России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем