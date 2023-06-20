Выработка электроэнергии в наше время является одним из основных показателей экономического и, в основном, промышленного развития государства. Развивающиеся государства возводят новые электростанции и увеличивают потребление энергии, тогда как находящиеся в тяжелейшей рецессии наоборот — снижают потребление. События, разворачивающиеся сейчас на Украине, привели к тому, что выработка электроэнергии в стране сократилась на 50 % в сравнении с периодом до начала конфликта, о чём сегодня заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
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По словам Хака, Программа развития ООН пришла к выводу, что энергосистема Украины находится в тяжелейшем состоянии, а её функционирование поддерживается преимущественно за счёт сокращения потребления. Масштаб повреждений энергосистемы, по подсчётам ООН, в денежном выражении составляет свыше 10 миллиардов долларов, а из высоковольтных трансформаторов в строю осталось чуть больше половины: из 94 таких трансформаторов 42 были либо повреждены, либо полностью уничтожены в результате российских высокоточных ударов.
Проще говоря, в ООН объяснили, что на сегодняшний день энергосистема Украины кое-как держится за счёт того, что в стране в результате боевых действий практически полностью исчезло промышленное (энергоёмкое) производство, а огромное количество украинцев в качестве беженцев покинули страну, также снизив уровень потребления электроэнергии. Так что ситуация шаткая, и как из неё выходить, неясно. Очевидно, в условиях продолжающегося конфликта, который НАТО не хочет даже замораживать, не говоря уже о выполнении условий России, решаться проблема не будет в принципе.