Ежедневные удары российскими высокоточными средствами поражения по местам хранения вооружений и военной техники на Украине продолжаются, и возникает ощущение, что конца-края им даже не предвидится. Сегодня ночью удары были продолжены: тревога выла во всех без исключения областях Украины, а итогом стало поражение мест хранения ракетного вооружения, включая переданное с Запада. Об этом сегодня официально сообщило Минобороны России.
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В подробности того, где конкретно и сколько мест хранения было уничтожено, но с мест поступала информация о том, что ракеты действительно прилетели, куда надо, в результате чего повторная детонация боеприпасов на месте удара продолжалась не один час. Удар, согласно сводке Минобороны, наносился крылатыми ракетами воздушного базирования.
По всей видимости, хотя в отсутствие официальных данных и нельзя сказать наверняка, под ракетным вооружением иностранного производства подразумеваются ракеты для РСЗО HIMARS, а также крылатые ракеты Storm Shadow, которые последние пару дней умудряются прорваться через российскую систему ПВО и нанести совершенно незначительный, но всё же ущерб.