Тут что-то комментировать — только портить.

Наступательные операции ВСУ уже почти три недели не достигают никаких реальных результатов: войска не могут дойти даже до первой линии российской обороны, сотнями (уже больше тысячи) теряют технику и несут немыслимые потери в личном составе. Тотальный мрак, и в том, что он происходит, киевские политики, по сложившейся на Украине традиции, обвиняют кого угодно, кроме самих себя.

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В частности, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который в начале российской специальной военной операции с большим удовольствием приезжал на встречу с делегацией РФ в составе украинской переговорной группы, а затем резко сменил пластинку и стал «ястребом», в своём официальном Twitter высказался на тему наступления, которое явно и очевидно уже для всех идёт не по плану.

По словам Подоляка, «настоящая война — это не голливудский блокбастер», а «контрнаступление» — это не новый сезон сериала на Netflix, поэтому не нужно сидеть в ожидании каких-то действий, поскольку «время, особенно на войне, всегда важно». Далее следует часть комментария, в которой Подоляк посмел фактически прямым текстом обвинить западных спонсоров Украины в происходящем.

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Как заявил Подоляк, Украина «потеряла» бесценное время в попытках убедить «наших партнёров» предоставить необходимое оружие, результатом чего стали возведённые за этот период российские фортификации, которые усложняют продвижение ВСУ. Прорыв российских линий сегодня «требует взвешенного и сбалансированного подхода». Дальше советник главы Офиса президента Украины заявил, что для Киева сегодня самой главной ценностью является «жизнь солдата», и что военное командование ориентируется не на «болельщиков», а на «военную науку и разведку». В общем, тут что-то комментировать — только портить.