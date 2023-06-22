А тут ещё и российские войска, понимаете ли, демонстрируют более высокий уровень, чем предполагалось. О как!

Когда западные «эксперты», в том числе отставные четырёхзвездные генералы армии США, рассуждали о грядущем, а теперь уже вовсю идущем наступлении (контрнаступлении, как его в нарушение военной терминологии исключительно из политических соображений любят называть на Западе и Украине), то там всерьёз предполагали, что увидев большие скопления западной техники, российские войска бросят свои позиции и побегут чуть ли не до Владивостока.

реклама

Этот грандиозный в своей безумности план почему-то на Западе казался надёжным как швейцарские часы, вот только реальность оказалась совершенно противоположной: военная техника ВСУ уничтожается сотнями единиц, и общее количество только подбитых танков, бронемашин и артиллерийских систем перевалило далеко за тысячу, при полном отсутствии реального прогресса. Всё это прекрасно видят и западные спонсоры Киева, и вот, сегодня CNN опубликовало тревожную статью со ссылкой на двух анонимных западных официальных лиц, заявивших, что «ранние этапы» украинского «контрнаступления» пока «не оправдывают ожиданий», которые на них возлагались в рамках западных оценок.

Согласно комментариям источников CNN, российские войска сражаются гораздо лучше, чем предполагалось, а российские оборонительные линии демонстрируют отличный уровень фортификации. Кроме того, тактика российских войск заставила украинскую бронетехнику «увязнуть» в наступлении, натыкаясь на минные поля, а также на артиллерийские удары и удары авиацией, которую Россия стала гораздо активнее и эффективнее использовать в рамках этого конфликта.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Нотки оптимизма касательно дальнейшего развития событий вышеуказанные официальные лица всё же сохраняют. По их мнению, наступление ВСУ сейчас находится на «ранних этапах», и в перспективе Украина со временем сможет «отвоевать» территории. Что до потерь, то, по словам собеседников CNN, они тяжёлые с обеих сторон. В детали там не вдаются, но это и понятно, почему: заявить, что они с обеих сторон «тяжёлые» — это классический психологический приём, поскольку любые потери априори тяжёлые. А вот соотношение никто на Западе указывать не станет. Согласно российским подсчётам, соотношение потерь примерно 1:10 в пользу ВС РФ, и, учитывая глухую оборону, которую занимают российские войска, такие заявления не выглядят преувеличенными.