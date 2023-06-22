Когда западные «эксперты», в том числе отставные четырёхзвездные генералы армии США, рассуждали о грядущем, а теперь уже вовсю идущем наступлении (контрнаступлении, как его в нарушение военной терминологии исключительно из политических соображений любят называть на Западе и Украине), то там всерьёз предполагали, что увидев большие скопления западной техники, российские войска бросят свои позиции и побегут чуть ли не до Владивостока.
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Этот грандиозный в своей безумности план почему-то на Западе казался надёжным как швейцарские часы, вот только реальность оказалась совершенно противоположной: военная техника ВСУ уничтожается сотнями единиц, и общее количество только подбитых танков, бронемашин и артиллерийских систем перевалило далеко за тысячу, при полном отсутствии реального прогресса. Всё это прекрасно видят и западные спонсоры Киева, и вот, сегодня CNN опубликовало тревожную статью со ссылкой на двух анонимных западных официальных лиц, заявивших, что «ранние этапы» украинского «контрнаступления» пока «не оправдывают ожиданий», которые на них возлагались в рамках западных оценок.
Согласно комментариям источников CNN, российские войска сражаются гораздо лучше, чем предполагалось, а российские оборонительные линии демонстрируют отличный уровень фортификации. Кроме того, тактика российских войск заставила украинскую бронетехнику «увязнуть» в наступлении, натыкаясь на минные поля, а также на артиллерийские удары и удары авиацией, которую Россия стала гораздо активнее и эффективнее использовать в рамках этого конфликта.
Нотки оптимизма касательно дальнейшего развития событий вышеуказанные официальные лица всё же сохраняют. По их мнению, наступление ВСУ сейчас находится на «ранних этапах», и в перспективе Украина со временем сможет «отвоевать» территории. Что до потерь, то, по словам собеседников CNN, они тяжёлые с обеих сторон. В детали там не вдаются, но это и понятно, почему: заявить, что они с обеих сторон «тяжёлые» — это классический психологический приём, поскольку любые потери априори тяжёлые. А вот соотношение никто на Западе указывать не станет. Согласно российским подсчётам, соотношение потерь примерно 1:10 в пользу ВС РФ, и, учитывая глухую оборону, которую занимают российские войска, такие заявления не выглядят преувеличенными.