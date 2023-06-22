Через 4 года рассчитывают производить по 20 Ту-214 в год. Что, конечно, ни о чём.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Как известно, сейчас перед Россией стоит грандиозная задача: либо стремительно восстанавливать убитую в 1990-е годы гражданскую авиационную промышленность, либо, дожив до окончания сроков эксплуатации имеющихся «Боингов» и «Эйрбасов», остаться без воздушного сообщения. Понятно, что второй вариант — это и не вариант вовсе, так что выбора нет. К счастью, в правительстве это наконец-то осознали, и сегодня, в частности, стало известно, что из Фонда национального благосостояния (ФНБ, ранее известен как Стабфонд) только на производство самолётов Ту-214 выделят без малого 42 миллиарда рублей.

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На сегодняшний день потребность отрасли конкретно в самолётах Ту-214 составляет до 150 единиц вплоть до 2032 года. Из этого количества на двадцать единиц уже имеются так называемые твёрдые контракты, 67 указаны в «соглашениях о намерениях», и ещё 61 единица имеет заявки от потенциальных заказчиков. Мощность производства Ту-214 с 2027 года должна составить 20 самолётов в год.

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Может показаться, что это критически мало, и это, безусловно, так. Но при этом необходимо помнить, что надежды отечественной гражданской авиации помимо Ту-214 также возлагаются ещё на несколько лайнеров: МС-21, SuperJet New, Ил-96-400 и Ил-114-300.