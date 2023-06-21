А суверенитета у Украины и нет. Отсюда такой результат.

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Сейчас это почему-то не принято вспоминать, особенно на Украине и в спонсирующем её Западе, но план по быстрому завершению специальной военной операции практически удалось реализовать: Москва и находившийся тогда в полуокружении Киев начали прощупывать компромиссы и даже сформировали проект договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Этот договор подразумевал вывод российских войск из-под Киева, однако как только войска отошли, Украина практически сразу начала саботировать этот договор.

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Сегодня события марта—начала апреля прошлого года вспомнил помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, который в указанный период времени был руководителем российской переговорной группы с Украиной.

По словам Мединского, Россия «на деле» была готова к мирному решению, и к нему также был близок и Киев. Но, как отметил Мединский, такое решение не устраивало западных кураторов Украины, и они «абсолютно сознательно пошли на то, чтобы сорвать переговорный процесс».

Тема с переговорами России и Украины весной прошлого года получила новый виток развития после того, как в рамках встречи с африканскими лидерами Владимир Путин напомнил о существовании вышеуказанного проекта договора, который был подписан руководителем украинской переговорной группы.

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Впоследствии, впрочем, украинская сторона не раз заявляла, что и не собиралась заключать с РФ никаких договоров, а просто тянула время для передислокации своих войск. В пользу данной версии свидетельствует и внешний вид, в котором украинская делегация являлась на переговоры с теми, кто вообще-то ведут против них военную операцию.