Вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что на Украине должен быть достигнут «справедливый мир», в определение которого не входит заморозка конфликта и принятие продиктованных Россией условий. В связи с этим Североатлантический альянс выгребает всё доступное к передаче оружие и технику и отправляет его на Украину, способствуя, по мнению Столтенберга, «укреплению» переговорной позиции Киева.
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По всей видимости, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров счёл невозможным дальнейшее оставление безрассудных и недальновидных заявлений натовского функционера без комментариев, поэтому поделился своим мнением касательно сложившейся ситуации по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
По словам Лаврова, если из уст генсека НАТО звучат заявления о неприемлемости заморозки конфликта на Украине, то это означает, что альянс хочет воевать. «Ну, пусть воюют», — заявил Лавров в ходе ответов на вопросы журналистов. Как отметил министр, Россия готова к этому противостоянию и уже давно поняла цели НАТО в отношении Украины.
Дополнительно глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что своими действиями Североатлантический альянс фактически признаётся в том, что является прямым участником «объявленной против России гибридной, да и горячей войны», поскольку, по словам самих представителей НАТО, если бы не накачивание Украины оружием, предоставление военной техники, разведданных и информации со спутников, то «украинская ситуация давно бы уже завершилась».