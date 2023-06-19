Попав в ловушку собственной пропаганды, из которой теперь непонятно, как вообще выбираться, коллективный Запад обнаружил себя в ситуации, при которой пойти на переговоры с Россией касательно Украины будет сродни тотальному геополитическому поражению. Прекрасно понимая сложившуюся реальность, представители Запада стремятся отогнать от себя негативные мысли, словно мантру повторяя заявления о «справедливом мире» для Украины.
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В частности, данное словосочетание в очередной раз произнёс генеральный секретарь НАТО Йенс Столтерберг, выступая в рамках пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. По словам Столтенберга, «справедливый мир» не может означать заморозку этого конфликта с принятием «продиктованного Россией» соглашения.
Факт идущего сейчас наступления ВСУ, которое вопреки военной терминологии на Западе из исключительно политических соображений именуют «контрнаступлением» (ведь наступление — это «зло», а контрнаступление — это борьба со «злом»), подтвердил и Столтенберг, отметив, что чем больших результатов Украина достигнет в его ходе, тем более крепкой будет её позиция за столом переговоров.
В общем, вы поняли: Запад сорвал переговоры в марте—апреле прошлого года, когда позиция Украины была многократно (если не на порядки) сильнее, чем сейчас, и когда Россия была готова на уступки, чтобы сейчас активно снабжать Киев «так долго, как потребуется», дабы выбить ему более сильную переговорную позицию. Иначе как абсурдом эти действия назвать невозможно.