Видимо, до начала «наступа» всё это не было очевидно. Поразительно.

На сегодняшний день уже все так или иначе причастные к конфликту на Украине перестали отрицать очевидное: наступление ВСУ идёт, и продолжается уже почти две с половиной недели. Срок внушительный, но на текущий момент никаких серьёзных (а по сути — вообще никаких) результатов украинским войскам добиться не удалось. В связи с этим неудивительно, что одним из главных вопросов, адресованных генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу в рамках его выступления во Фленсбурге в Германии, был вопрос об украинском наступлении.

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Столтенберг заявил, что на ход наступления влияют три ключевых фактора. Во-первых, погода: на направлениях наступления идут сильные дожди, что затрудняет продвижение по степной местности. Во-вторых, российские войска оказывают ожесточённое сопротивление наступающим силам, ну и в-третьих, процесс замедляют российские оборонительные линии, включающие в себя минные поля, окопы и прочие заграждения.

На самом деле, объяснения Столтенберга — это, что называется, в пользу бедных. Начало дождей явно можно было спрогнозировать и проанализировать с помощью суперкомпьютеров, начав его либо до начала ливней, либо дождавшись его окончания. Что до оборонительных линий, то ВСУ до реальных российских укреплений ещё даже не добрались: они находятся примерно в 10—20 (в зависимости от конкретного участка) километрах от мест наиболее ожесточённых боёв.

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Тем временем потери ВСУ в технике и личном составе ошеломительные: по различным подсчётам, только в ходе наступательных операций — то есть, без учёта ежедневных российских ракетных ударов по тылам ВСУ — на сегодняшний день потеряли порядка восьмисот единиц техники, или примерно 30—40 % от общего переданного для участия в наступления количества. Командир спецподразделения «Ахмат» считает, что «запала» у ВСУ в таком режиме хватит ещё на месяц—полтора наступательных действий.