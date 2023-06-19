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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Командир «Ахмата» считает, что наступление ВСУ продлится ещё до полутора месяцев, после чего ВС РФ пойдут на Киев
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Идущая с 4 июня активная фаза наступления ВСУ пока продолжается, что свидетельствует о том, что выделенные на его осуществление резервы хоть и были потрёпаны, по разным оценкам, до 30—40 %, но ударный потенциал ещё не полностью разгромлен. В той или иной степени наступательные действия украинских сил могут продолжаться ещё порядка одного—полутора месяцев. Таким прогнозом поделился сегодня в интервью с одним из российских телеканалов командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

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По словам Алаудинова, коллективный Запад будет «до последнего додавливать» Украину, дабы ВСУ показали «хоть какой-то» результат. После окончания (по сути — разгрома) наступления украинских сил ВС РФ перейдут в контрнаступление и, по мнению Алаудинова, «потихоньку» начнут продвигаться в направлении Киева.

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Следует отметить, что тема возможной повторной операции по окружению украинской столицы явно обсуждается как в Кремле, так и в Генштабе ВС РФ. В частности, президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что дальнейшие действия российских войск будут зависеть от исхода украинского наступления, а также связал необходимость дополнительной мобилизации в стране именно с гипотетическим походом на Киев, попутно посетовав на то, что как только российские войска по договору с Украиной отошли от столицы, киевские власти тут же стали отказываться от своей части договора. В ГШ ВСУ такое развитие событий также допускают, поэтому ещё несколько месяцев назад перерыли и заминировали все подходы к Киеву, в особенности на границе с Беларусью.

#россия #украина #боевые действия
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