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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кулеба заявил, что предоставленного Западом оружия будет недостаточно до тех пор, пока Украина не победит
Ну, здесь, получается только стратегическое ядерное оружие только предоставлять уже надо. Всё остальное — ни о чём.
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Беспрецедентная военная помощь коллективного Запада — это единственная причина, по которой Украина продолжает сопротивляться российской специальной военной операции. Это признают уже и в самом коллективном Западе, представители которого открыто заявляют, что гипотетическое перекрытие поставок оружия и финансирования будет означать очень быстрое схлопывание Украины как государства. Ситуация для Киева не просто неприятная, а в высшей степени унизительная, но существуя в своей собственной выдуманной реальности, в которой Украина якобы является «щитом Европы», представители киевской власти, вспоминая, что наглость — это второе (а для многих и вовсе первое) счастье, требуют от Запада всё больше и больше оружия.

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На то, что Украина фактически рассчитывает на тотальное выгребание всех запасов техники и боеприпасов с Запада в свою пользу, сегодня прямым текстом намекнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, если нет победы, значит, помощи недостаточно; если победа достигнута, значит, поставок оружия хватило. Вот такая незамысловатая формула Кулебы, призывающая и дальше оказывать сопротивление, навлекая на Украину всё больше разрушений, жертв и трагедий.

Сейчас Украина массово теряет накапливавшуюся переданную Западом технику в наступательных операциях на Запорожском, Донецком и Южно-Донецком направлениях, где, по различным подсчётам, только в боях было уничтожено до 30—40 % всей переданной для участия в наступлении техники. В абсолютной величине количество подбитой и сожжённой только в этом наступлении техники через несколько дней имеет все шансы перевалить за тысячу единиц. И это без учёта тех потерь, которые ВСУ несут в тылу в ходе практически ежедневных российских ракетных ударов по складам боеприпасов, местам дислокации резервов и арсеналам с военной техникой.

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Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг уже не первый раз заявляет, что арсеналы стран альянса истощены, и чтобы их восстановить, требуется значительное наращивание военного производства вкупе с увеличением военных расходов стран-членов блока в долгосрочной перспективе. На что идёт расчёт в Киеве, если опустить вариант с прямой военной интервенцией НАТО, который закончится для человечества весьма плачевно, откровенно непонятно.

#россия #украина #боевые действия #нато
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чу там вна?
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