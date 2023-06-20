Ну, здесь, получается только стратегическое ядерное оружие только предоставлять уже надо. Всё остальное — ни о чём.

Беспрецедентная военная помощь коллективного Запада — это единственная причина, по которой Украина продолжает сопротивляться российской специальной военной операции. Это признают уже и в самом коллективном Западе, представители которого открыто заявляют, что гипотетическое перекрытие поставок оружия и финансирования будет означать очень быстрое схлопывание Украины как государства. Ситуация для Киева не просто неприятная, а в высшей степени унизительная, но существуя в своей собственной выдуманной реальности, в которой Украина якобы является «щитом Европы», представители киевской власти, вспоминая, что наглость — это второе (а для многих и вовсе первое) счастье, требуют от Запада всё больше и больше оружия.

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На то, что Украина фактически рассчитывает на тотальное выгребание всех запасов техники и боеприпасов с Запада в свою пользу, сегодня прямым текстом намекнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, если нет победы, значит, помощи недостаточно; если победа достигнута, значит, поставок оружия хватило. Вот такая незамысловатая формула Кулебы, призывающая и дальше оказывать сопротивление, навлекая на Украину всё больше разрушений, жертв и трагедий.

Сейчас Украина массово теряет накапливавшуюся переданную Западом технику в наступательных операциях на Запорожском, Донецком и Южно-Донецком направлениях, где, по различным подсчётам, только в боях было уничтожено до 30—40 % всей переданной для участия в наступлении техники. В абсолютной величине количество подбитой и сожжённой только в этом наступлении техники через несколько дней имеет все шансы перевалить за тысячу единиц. И это без учёта тех потерь, которые ВСУ несут в тылу в ходе практически ежедневных российских ракетных ударов по складам боеприпасов, местам дислокации резервов и арсеналам с военной техникой.

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Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг уже не первый раз заявляет, что арсеналы стран альянса истощены, и чтобы их восстановить, требуется значительное наращивание военного производства вкупе с увеличением военных расходов стран-членов блока в долгосрочной перспективе. На что идёт расчёт в Киеве, если опустить вариант с прямой военной интервенцией НАТО, который закончится для человечества весьма плачевно, откровенно непонятно.