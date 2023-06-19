В целом генсек НАТО произнёс очень много взаимоисключающих и противоречащих друг другу слов.

Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил в рамках конференции BDI в Германии, в рамках которой, естественно, затронул тему военного конфликта на Украине, в который НАТО вписалась так сильно, что дальше уже остался только один шаг — прямая интервенция альянса.

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Впрочем, от этого шага Североатлантический альянс сдерживают как минимум два фактора: угроза ядерной аннигиляции, а также критическое истощение арсеналов стран НАТО в ходе оказания военной помощи Украине, о чём сегодня заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг. По словам Столтенберга, странам альянса необходимо нарастить военное производство, а также активнее вкладываться в коллективную безопасность, отчисляя в бюджет НАТО не меньше 2 % от своих валовых внутренних продуктов.

«Задача — не в провоцировании войны, а в её предотвращении», — заявил Столтенберг.

Каким образом, в какие сроки и на какие объёмы будет происходить это наращивание военного производства в странах НАТО, Столтенберг, естественно, уточнять не стал — это, мягко говоря, не в его компетенции. Учитывая, что коллективный Запад не собирается принимать условия России, ставка, по всей видимости, сделана на долгосрочное противостояние, главной пострадавшей от которого была и будет Украина, за защиту которой якобы радеет Столтенберг.

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Вместе с тем генсек Североатлантического альянса заявил, что НАТО на протяжении многих лет пыталось выстроить добрососедские отношения с Россией, но начавшиеся в феврале прошлого года события поставили на этой идее крест. Сейчас идеей фикс НАТО является постоянная поддержка Украины в защите её «суверенитета и независимости». Учитывая, что у НАТО перед Украиной нет никаких обязательств, столь мощную вовлечённость альянса в конфликт Столтенберг оправдал Уставом ООН, подразумевающим право стран на самозащиту. При этом стороной конфликта НАТО Столтенберг не считает — альянс лишь оказывает поддержку Киеву. В общем, Уставом ООН все, кому не лень, манипулируют так, как им видится удобным: точно также, к слову, в феврале 2022 года поступила и Россия, оправдав введение войск с целью защиты на тот момент признанных ею независимыми государствами ДНР и ЛНР. Если всё это не повод для тотальной реформы ООН, тогда вопросов больше нет.