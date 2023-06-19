Вопрос на засыпку: кто здесь находится в том положении, чтобы что-то требовать?

Главной мантрой, которую повторяют в Киеве и заставляют повторять на спонсирующем его Западе, является требование полного вывода российских войск с территории, которую «международное сообщество» признаёт украинской. Задача недостижимая, и это все прекрасно понимают, но, попав в ловушку собственной пропаганды и не видя ни единой возможности из этой ловушки выбраться, представители украинской власти продолжают повторять эту навязчивую идею как единственное и главное условие для начала каких бы то ни было переговоров.

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Так, сегодня об этом повторил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По словам Ермака, существует мирный план президента Украины, и он подразумевает вывод российских войск со всей территории, которую Украина воспринимает своей. Только после вывода российских войск, по словам Ермака, можно будет говорить о каких-то переговорах с Россией, а на компромиссы по территориальной целостности «Украина никогда не пойдёт».

Здесь необходимо отметить сразу несколько вещей. Во-первых, никогда не стоит говорить «никогда», поскольку неизвестно, что день грядущий нам готовит. Во-вторых, Украина сейчас явно не в том положении, чтобы диктовать условия: наступательная операция продолжается уже пятнадцатый день, и никаких результатов не добилась — ВСУ не смогли дойти даже до первой российской оборонительной линии, потеряв в этом процессе, по разным подсчётам, уже до 40 % всей переданной с Запада для участия в «наступе» военной техники; и это без учёта той техники, что уничтожается в глубоком тылу в результате российских ракетных ударов.

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Тем временем Ермак рассчитывает провести саммит по мирному урегулированию на Украине и привлечь к нему дополнительные страны — в данном случае Бразилию и Индию. Вообще, с различными предложениями о мирном урегулировании в Киев, а затем в Москву приезжают и представители Китая, и представители Африки. Но все эти предложения в текущих реалиях нежизнеспособны, поскольку обе стороны конфликта полностью уверены в своей победе. Вопрос лишь заключается в том, уверенность какой из сторон имеет под собой реальные основания в виде результатов на поле боя, интенсификации производства вооружений и ввода в строй новых боевых единиц. Вопрос, как вы понимаете, риторический.