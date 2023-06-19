С начала мая российские войска фактически ежедневно наносят ракетные удары различной степени интенсивности по военным объектам «вглубь» Украины. Эта тяжёлая, но нужная работа уже превратилась в рутинную, и в значительной степени именно благодаря ей начавшееся 4 июня наступление ВСУ пока терпит одно фиаско с тяжелейшими потерями за другим.
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Сегодня ночью ракетные удары продолжались, и, согласно сводке Минобороны России, их целью стали места хранения военной техники иностранного производства. Как следует из комментария российского военного ведомства, все назначенные к сегодняшнему поражению объекты были уничтожены. Для ударов применялись крылатые ракеты морского базирования — «Калибр».
В подробности удара МО РФ, к сожалению, традиционно не вдаётся, поэтому официально неизвестно, в районах каких населённых пунктов осуществлялось уничтожение складов с военной техникой. С мест же поступали сообщения, что удары наносились как минимум по объектам в Запорожье и Одессе.