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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ продолжают отражать наступление украинских сил
Авиация и артиллерия работают исключительно интенсивно.
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Сегодня обещанное украинское наступление разменяло третью неделю с момента своего начала. За это время никаких существенных результатов ВСУ добиться не удалось, ну а Минобороны России ежедневно публикует сводки, в традиционном минималистическом формате отчитываясь о результатах отражения атак ВСУ на разных направлениях.

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За прошедшие сутки, согласно сводке Минобороны, наиболее активное наступление ВСУ осуществлялось на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. На Южно-Донецком направлении в районе так называемого Времевского выступа были отражены три атаки сводных подразделений вооружённых сил Украины. На Донецком направлении же в районах Первомайского, Петровского и Старомихайловки отражены четыре атаки ВСУ. На Запорожском направлении атаки ослабли, но всё равно продолжаются: за прошедшие сутки были отражены две атаки в районе населённого пункта Малая Токмачка.

Удары отражались при непосредственной огневой поддержке артиллерии и боевой авиации, в результате чего суммарно на вышеуказанных трёх направлениях ВСУ потеряли 3 танка, 20 БМП, 16 боевых бронемашин, 9 автомобилей, САУ Krab, 2 гаубицы Д-20, две гаубицы «Мста-Б» и одну гаубицу Д-30.

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Сколько всего техники ВСУ потеряли за 15 дней бесплодного наступления, пока неизвестно. Также следует помнить, что с мая российские войска практически ежедневно и методично наносят удары по складам боеприпасов и местам скопления техники в украинском тылу. Сколько техники уничтожено в ходе этих ударов, также пока подсчёту не подлежит. Также досконально неясно, сколько ещё у ВСУ осталось резервов для продолжения наступления. Очевидно, активная фаза наступления будет продолжаться ещё не один день и даже не одну неделю: в Киеве считают необходимым показать какой-нибудь результат к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле.

#россия #украина #боевые действия
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хахахер
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Судя по комментарию нацист это как раз ты.
ВСУ могут пересесть на израильские танки "Merkava" и "Магах"
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