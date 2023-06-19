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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Очередной Leopard 2 был поражён на Запорожском направлении при помощи дрона-камикадзе — видео
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Применение беспилотников в ходе вооружённого конфликта на Украине превышает все мыслимые пределы: с помощью БПЛА не только осуществляется разведка, но и корректируется огонь, а непосредственно боевые «дроны» не только сбрасывают гранаты в окопы, но и наносят удары собственным вооружением или же выступают в качестве снаряда-камикадзе. Последнее время российские войска на Украине стали активно применять так называемые FPV-дроны-камикадзе (FPV — First Person View, вид от первого лица), которыми подбивают не только лёгкую технику и грузовики с боеприпасами, но и даже тяжёлые танки, такие, как Leopard 2.

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В частности, сегодня Минобороны России опубликовало видеоролик с поражением танка Leopard 2 при помощи такого беспилотника на Запорожском направлении наступления ВСУ. Видеоролик короткий и страдает от низкого разрешения, поскольку съёмка велась непосредственно с «жертвенного» дрона. Последствий поражения танка этим беспилотником не показано, поэтому нельзя сказать наверняка, выведен «Леопард» из строя или нет. В любом случае, скорость, с которой ВСУ теряют переданные им с Запада танки, поражает.

Тем временем наступательные операции ВСУ продолжаются и пока даже не думают заканчиваться, что свидетельствует об оставшихся значительных резервах украинской армии даже несмотря на чудовищные потери как в рамках наступления, так и в результате ударов российскими ракетами по тылам — местам скопления техники и боеприпасов.

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От исхода украинского наступления во многом будут зависеть дальнейшие действия ВС РФ в рамках специальной операции. Об этом уже заявлял президент России Владимир Путин в ходе своего общения с военкорами на прошлой неделе. Нетрудно догадаться, что сейчас стоит задача в перемалывании наступающих сил и, как следствие, в критическом ослаблении ВСУ, после чего перед ВС РФ откроется больший простор для действий.

#россия #украина #боевые действия #танки #leopard 2
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