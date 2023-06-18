Если текущий конфликт на Украине и дал что-то понять, то это как минимум то, что помимо красивых отчётов неплохо бы прикладывать к ним и не менее красивые кадры, подтверждающие, что вся операция действительно идёт так, как и необходимо командованию российскими войсками. По всей видимости, Минобороны России наконец-то осознало реальность и стало активно публиковать кадры ликвидации военной техники ВСУ во время отражения продолжающегося уже две недели наступления.
реклама
Сегодня Минобороны отчиталось об уничтожении за сутки свыше сотни единиц украинской боевой техники, и вот, теперь приступило к подтверждению своих слов соответствующим видеорядом. Свежий видеоролик демонстрирует массовую ликвидацию бронетехники ВСУ на Запорожском направлении, ставшем за последние сутки самой горячей точкой на всей линии боевого соприкосновения. На кадрах можно заметить как подбитую (выведенную из строя) технику, так и горящую, то есть, ту, которая восстановлению уже подлежать даже теоретически не будет.
Согласно комментарию Минобороны, конкретно зафиксированная на видео техника была уничтожена артиллерийским огнём, который корректировался с помощью беспилотников.