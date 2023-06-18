Вчера вечером с Запорожского направления линии боевого соприкосновения стала поступать информация о попытке мощного прорыва ВСУ в направлении российских оборонительных линий. Согласно комментариям с мест, такого уровня интенсивности боёв они не видели за всё время специальной военной операции. Об этом свидетельствует и свежая сводка Минобороны России.
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Из официальной сводки следует, что наиболее сильный удар ВСУ в рамках продолжающегося уже ровно две недели наступления пришёлся на Запорожское направление: в районах населённых пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Как сообщает Минобороны, наступательные действия ВСУ предприняли в несколько волн силами «до трёх батальонных тактических групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами под прикрытием дымовых завес».
Все удары ВСУ были отражены, а в их результате на одном только Запорожском направлении украинские силы потеряли 33 танка, 30 БМП и 35 боевых бронемашин.
Параллельно с этим отражение наступательных действий велось также на Южно-Донецком и Донецком направлениях. На этих направлениях, конечно, интенсивность сражений за минувшие сутки на порядок уступила Запорожскому направлению, но в общую копилку достижений ВС РФ результат добавило. Суммарно на Южно-Донецком и Донецком направлениях ВСУ потеряли 2 танка, 4 БМП, 3 боевых бронемашины, одну РСЗО «Град», одну гаубицу Д-20, пять пикапов, один бронетранспортёр. О потерях в личном составе мы в данной заметке писать не будем из этических соображений, но они пропорциональны потерям в боевой технике.