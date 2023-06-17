Наступательные операции ВСУ продолжаются, и сегодня Минобороны России отчиталось об их отражении за последние сутки. Всего наступление ведётся на трёх основных направлениях — Южно-Донецком, Донецком и Запорожском — и ни на одном из них украинские силы на сегодняшний день реального успеха не имеют.
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Согласно сводке Минобороны, за последние сутки были отражены три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении в районе так называемого Времевского выступа. Также три атаки были отражены на Запорожском направлении в районах поселений Жеребянка, Малая Токмачка и Мирное Запорожской области.
На Донецком направлении наступление было значительно более активным: российские войска отразили семь атак ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка и Верхнекаменка в ЛНР, а также Новокалиново, Первомайское и Марьинка в ДНР.
В общей сложности на трёх направлениях ВСУ за сутки потеряли 4 танка, 3 БМП, 16 боевых бронемашин, 5 автомобилей, гаубицу M777, две гаубицы Д-30, а также гаубицу Д-20. Естественно, при соответствующем количестве потерь в личном составе, уточнять которые мы в рамках данной заметки не станем из сугубо этических соображений.
Вместе с тем вчера ракетным ударом был поражён один из центров принятия решений вооружённых сил Украины. В детали Минобороны вдаваться не стало.