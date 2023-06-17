Было это вчера. Об этом сообщило Минобороны.

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То, о чём уже больше года просили граждане России, началось в последних числах мая и периодически продолжается и по сей день. О том, что вчера, 16 июня, российские войска нанесли «групповой» удар крылатыми ракетами воздушного и морского базирования «по одному из центров принятия решений ВСУ», сообщило сегодня российское оборонное ведомство.

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В детали МО РФ, к сожалению, традиционно вдаваться не стало, ограничившись лишь дежурной фразой о том, что цель удара достигнута, а назначенный объект поражён. Возможно, именно этот ракетный удар вчера и стал причиной дневной тревоги по всей территории Украины с якобы взрывами в Киеве. По всей видимости, киевские власти конкретно в данном случае всё же не лгали, и обоснованная тревога действительно звучала во время визита в украинскую столицу делегации из ЮАР.

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В конце мая, напомним, в рамках удара по центру принятия решений в Киеве досталось штаб-квартире ГУР МО Украины, где, по неподтверждённым данным, был тяжело ранен глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.