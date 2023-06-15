Кажется, информация всё же утекла.

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

Примерно в конце мая начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов внезапно пропал из информационного поля. Если не считать недавний, как считают эксперты, «дипфейковый» видеоролик с молчащим Будановым, то на публике он резко перестал появляться. Учитывая, что как раз в этот период Россия нанесла ракетный удар по штабу ГУР МО Украины, многие справедливо предположили, что в его результате Буданов если не погиб, то был тяжело ранен. Сегодня эту версию со ссылкой на источник в российских силовых структурах, имеющих сведения от контактов в украинской разведке, развило агентство РИА Новости.

реклама

Как сообщается, Буданов получил тяжёлые ранения в результате российского ракетного удара по штабу ГУР МО Украины, совершенного 29 мая этого года. Ракета, согласно информации от источников, прилетела в соседний с Будановым кабинет, и главу украинской военной разведки завалило обломками конструкций здания. Вскоре Буданова якобы удалось вытащить из-под завалов, затем вертолётом санитарной авиации он был эвакуирован на польскую военную базу Жешув, а уже с базы — в госпиталь в Берлине.

Данные сведения косвенно подтверждаются статистикой полётов авиации над Украиной и базой Жешув, зафиксированной ресурсом Flightradar24. Сейчас Буданов, как сообщается, находится в тяжёлом состоянии.

Хотя информация звучит логично и правдоподобно, мы бы всё же рекомендовали не рассчитывать на её абсолютную правдивость. С одной стороны, резкое исчезновение из украинского инфополя как Буданова вызывает вопросы, но с другой стороны, потом может быть очень неловко, когда/если живой-здоровый глава ГУР выйдет на связь.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь -30% на стиралку Бош 4 серии iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet RTX 3070 за 45 тр в Регарде iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Напомним, что ведомство Буданова считается организатором террористических актов на территории России, поэтому ракетный удар возмездия по данному центру принятия решений в Киеве был долгожданным, а в самом ГУР на это открыто и нагло напрашивались.