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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: Глава ГУР Буданов был тяжело ранен в конце мая в результате российского ракетного удара
Кажется, информация всё же утекла.
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Примерно в конце мая начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов внезапно пропал из информационного поля. Если не считать недавний, как считают эксперты, «дипфейковый» видеоролик с молчащим Будановым, то на публике он резко перестал появляться. Учитывая, что как раз в этот период Россия нанесла ракетный удар по штабу ГУР МО Украины, многие справедливо предположили, что в его результате Буданов если не погиб, то был тяжело ранен. Сегодня эту версию со ссылкой на источник в российских силовых структурах, имеющих сведения от контактов в украинской разведке, развило агентство РИА Новости.

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Как сообщается, Буданов получил тяжёлые ранения в результате российского ракетного удара по штабу ГУР МО Украины, совершенного 29 мая этого года. Ракета, согласно информации от источников, прилетела в соседний с Будановым кабинет, и главу украинской военной разведки завалило обломками конструкций здания. Вскоре Буданова якобы удалось вытащить из-под завалов, затем вертолётом санитарной авиации он был эвакуирован на польскую военную базу Жешув, а уже с базы — в госпиталь в Берлине.

Данные сведения косвенно подтверждаются статистикой полётов авиации над Украиной и базой Жешув, зафиксированной ресурсом Flightradar24. Сейчас Буданов, как сообщается, находится в тяжёлом состоянии.

Хотя информация звучит логично и правдоподобно, мы бы всё же рекомендовали не рассчитывать на её абсолютную правдивость. С одной стороны, резкое исчезновение из украинского инфополя как Буданова вызывает вопросы, но с другой стороны, потом может быть очень неловко, когда/если живой-здоровый глава ГУР выйдет на связь.

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Напомним, что ведомство Буданова считается организатором террористических актов на территории России, поэтому ракетный удар возмездия по данному центру принятия решений в Киеве был долгожданным, а в самом ГУР на это открыто и нагло напрашивались.

#россия #украина #боевые действия
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