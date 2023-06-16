«Контрнаступ» продолжается без малого две недели.

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RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

На сегодняшний день представители официального Киева уже не опровергают факт ведения наступательных операций, а президент Украины Владимир Зеленский его результаты даже по какой-то неведомой нам причине считает «положительными». С российской точки зрения, наступление ВСУ началось 4 июня и продолжается и по сей день, о чём свидетельствует сводка Минобороны.

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Из официальной сводки следует, что в течение последних суток ВСУ продолжали осуществлять «безуспешные попытки ведения наступательных действий» на Южно-Донецком и Донецком направлениях.

На Южно-Донецком направлении основной удар приходится на так называемый Времевский выступ. Наиболее ожесточённые бои в течение суток велись в районах Ровнополя и Урожайного в ДНР: ВС РФ отразили пять атак ВСУ, задействовав для этого артиллерию и удары авиации. На Донецком направлении также были отражены пять атак ВСУ в районах Первомайского, Петровского и Старомихайловки в ДНР.

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В общей сложности на двух направлениях ВСУ понесли потери примерно в 415 человек личного состава, 5 танков, 7 БМП, 8 боевых бронемашин, 9 автомобилей, две гаубицы Д-20 и две миномётные батареи. В целом из этой статистики нетрудно заметить, что атаки ВСУ хоть и имеют место, но потихоньку ослабевают, что, учитывая ещё сохранившийся ударный потенциал, вызывает справедливые опасения касательно планов украинского командования.