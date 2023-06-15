Президент Украины Владимир Зеленский продолжает вместо управления государством направо и налево раздавать интервью, принимать западных функционеров, а также проводить пресс-конференции. Вот и сегодня Зеленский побеседовал с журналистом NBC News, и главной темой разговора, естественно, стало идущее сейчас наступление ВСУ.
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По словам Зеленского, ситуация касательно наступления тяжёлая, но в целом неплохая и, скорее, даже «положительная». Главная неприятность, с которой приходится сталкиваться ВСУ — это ожесточённое сопротивление, которое наступающим украинским силам оказывают российские войска. По мнению президента Украины, оказание столь серьёзного сопротивления вызвано политическими факторами, поскольку, как считает Зеленский, для России поражение в этом контрнаступлении будет значить то же самое, что «проиграть войну» в целом.
Несмотря на то, что на Украине активно распространяется миф о слабости и некомпетентности российской армии, для противодействия которой при этом почему-то необходимо вычистить все арсеналы коллективного Запада, Зеленский считает, что если Россия «оккупирует» Украину, то она пойдёт дальше на запад — в Польшу, государства Прибалтики или в другую страну НАТО. Чтобы этого не произошло, Западу нужно активнее снабжать Киев оружием и решиться наконец на передачу истребителей.
Вот так в одной мысли сочетаются прямо противоречащие друг другу тезисы. Впрочем, удивляться этому уже давно, к сожалению, не стоит.