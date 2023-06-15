Подоляк у противника вообще мнение на этот счёт спросил?

Чем хуже обстоят дела на реальном поле боя, тем активнее киевские изображающие из себя политиков деятели начинают сражаться на информационном поле. Так, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк принял участие в одной из телепередач, в ходе которой разоткровенничался о своих фантазиях касательно того, как должно выглядеть наступление (которое якобы ещё даже не началось) и каких целей оно должно достичь.

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По мнению Подоляка, единственно возможным сценарием для Украины является «максимально жёсткое наступление» с нанесением максимально возможного ущерба российским войскам, итогом чего станет выход страны на границы 1991 года. Все альтернативные варианты, считает советник главы ОП Украины, включающие в себя компромиссные мирные переговоры, неприемлемы, поскольку они приведут к превращению Украины в «марионеточную державу» с другим правительством.

Также в рамках этой же передачи Подоляк заявил, что наступление на самом деле не началось, а сейчас идёт «тестирование» линии боевого соприкосновения. Ну, вы поняли: потерять примерно 30 % переданной с целью участия в наступлении военной техники — это у Подоляка называется «тестированием». В целом же слова Подоляка не стоит воспринимать всерьёз: в ноябре прошлого года он уже обещал, что весной 2023-го будет гулять по набережным Севастополя.

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Необходимо понимать, что вся богатырская словесная удаль киевских функционеров целиком и полностью зависит от уровня поддержки Украины коллективным Западом, представители которого, не скрывая, заявляют о том, что стоит только США и ЕС перекрыть поток поставок оружия, техники и финансов, как схлопнется на Украине всё за считанные дни. И что-то нам подсказывает, что заявляют там об этом отнюдь не для красного словца.