Здесь, как оно всегда бывает в случае заявлений представителей Киева, что-либо комментировать — только портить.

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Обещанное Киевом контрнаступление началось 4 июня — об этом свидетельствует активность ВСУ на нескольких участках линии боевого соприкосновения, подтверждающие интенсификацию боёв сводки Минобороны, комментарий президента России, статьи в западной прессе и даже, что характерно, неохотное подтверждение со стороны президента Украины. В Офисе президента (ОП) Украины же с выводами о начале наступления не согласны.

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Так, советник главы ОП Украины Михаил Подоляк, который в начале специальной военной операции с удовольствием участвовал в переговорах с российской стороной, а затем в одночасье занял «ястребиную» и бескомпромиссную позицию, выдал нечто удивительное. По словам Подоляка, «как такового контрнаступления» ВСУ ещё не начинали, а то, что происходит на линии боевого соприкосновения (ЛБС) — это, собственно, «тестирование всей» ЛБС.

«Мы сегодня демонстрируем, что в меньшинстве даже можно идти на многих направлениях», — заявил Подоляк.

Выражение лиц ведущих бесценно.

Здесь, конечно, что бы то ни было комментировать — это только портить, но необходимо отметить, что столь большими и нашпигованными западной техникой группами никакие «тестирования» не проводятся; если, конечно, в Киеве не изобрели новую военную тактику. Кроме того, по различным подсчётам, в ходе этого «тестирования» ВСУ потеряли примерно 30 % от всей переданной с Запада военной техники, и это не считая той, что была сожжена в ходе ежедневных ракетных ударов ВС РФ по всей территории Украины. Какое-то слишком затратное тестирование ЛБС, не так ли?

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В любом случае, расслабляться не стоит: о том, что у ВСУ ещё сохранился наступательный потенциал, заявлял и президент России, да и оставлять попытки продавить российскую оборону украинские войска пока не торопятся. Хотя интенсивность этого «тестирования» ЛБС, безусловно, снизилась.