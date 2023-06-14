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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Венгрии считает, что из-за западной поддержки Киева конфликт на Украине будет затягиваться
Венгрия, наверное, чувствует себя белой вороной в европейском «доме».
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Венгрия с самого начала развязанного коллективным Западом конфликта, в том числе и беспрецедентной антироссийской санкционной агрессии занимала реалистичную позицию, основанную на критическом мышлении. Страна не стала вестись на западную повестку отмораживания ушей назло маме и отказываться от российских энергоресурсов, а также проявляет поразительно здравомыслящую позицию касательно вооружённого конфликта на Украине.

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Не так давно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что шансов на победу у Украины нет, и что необходимо заканчивать кровопролитие, приступить к переговорам и спасти не только украинцев, но и саму украинскую государственность. Теперь на эту тему высказался глава венгерского МИД Петер Сийярто, отметивший, что конфликт на Украине будет затягиваться по причине постоянных поставок Западом Киеву военной техники и боеприпасов, а также из-за «глубокого присутствия» США в этом конфликте.

Из-за всего этого, считает Сийярто, конфликт на Украине будет продолжаться ещё значительное количество времени.

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На самом деле, прекращение поставок вооружений — это условие, которое Россия уже поставила Западу для начала подготовки к процедуре переговоров с Киевом. В Киеве же продолжают настаивать на своём и требовать от России полного вывода войск с территории, которую Украина считает своей. Весьма странная и недальновидная позиция, учитывая текущее положение Украины с её тотальной экономической и военной зависимостью от Запада. Представители ЕС уже не раз заявляли, что на Украине всё очень быстро схлопнется, стоит только Западу перекрыть поставки вооружений и финансирования, призывая тем самым к наращиванию поддержки Киева.

#россия #украина #сша #боевые действия #нато #евросоюз #венгрия
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