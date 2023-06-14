Похоже, генсек НАТО не в курсе масштабов этих потерь. Ожидать такое — это совсем уже западный цинизм во всей его красе.

Заявления представителей коллективного Запада нередко вызывают дилемму: стоять или падать от удивления. Как известно, и соответствующие кадры уже облетели весь мир, в ходе своего наступления, которое началось 4 июня, ВСУ только на линии боевого соприкосновения потеряли огромное количество военной техники — по различным подсчётам, до 30 % от всей переданного с Запада для осуществления этой наступательной операции. Естественно, эта информация не могла не дойти до генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, и на этот счёт он сделал одно циничное по своей сути заявление.

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По словам Столтенберга, потери при начале «такого масштабного наступления» обязательно будут, и это касается и военной техники натовского производства. Иными словами, для Столтенберга потери в переданной с Запада технике не стали неожиданностью.

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А вот известно ли Столтенбергу о реальных масштабах потерь — это уже, что называется, вопрос открытый. Потому что если известно, то это совсем уже цинизм в высшей степени. Ведь согласно информации от российского военно-политического руководства, с 4 июня ВСУ только на линии боевого соприкосновения потеряли 520 единиц бронетехники, а также 7 500 военнослужащих. В эту статистику не входят потери, которые ВС РФ с начала мая наносят ВСУ своими ежедневными ракетными ударами по местам скопления резервов и складам с военной техникой и боеприпасами. Бытует мнение, что большая часть переданной для наступательных операций с Запада техники была сожжена именно в тылу.