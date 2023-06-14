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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве опять призывают усилить антироссийские санкции, чтобы якобы лишить РФ возможности производить «Калибры»
Сколько уже можно жить в этих иллюзиях? Санкциям скоро полтора года, а производство ракет только увеличилось. Причём в несколько раз.
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На протяжении примерно четырнадцати месяцев спецоперации в Киеве жили в иллюзиях того, что «вот-вот ракеты у России закончатся» и «вот сейчас точно был последний ракетный удар — больше ракет нет». На фоне ежедневных массированных ракетных ударов по чувствительным объектам ВСУ эти заявления уже перестали вызывать даже улыбку, поэтому в Киеве решили включить другую пластинку и начать требовать усиления антироссийских санкций, накладывая ограничения на тех, кто снабжает Россию, в частности, микроэлектронной продукцией, без которой РФ якобы не в состоянии выпускать те же крылатые ракеты морского базирования «Калибр».

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Данное заявление сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя удар по военному объекту в Одессе в ходе российского ночного ракетного удара с применением в том числе «Калибров».

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Наверное, представителям киевской власти бесполезно объяснять, что в России, а также в союзной Беларуси имеются собственные микроэлектронные производства, значительная часть продукции которых уходит именно на «военку». Безусловно, о производстве уровня Intel или TSMC речи не идёт, но для создания чипов, устанавливаемых в одноразовые ракеты, этого более чем достаточно. При этом за последний год производство всего спектра вооружений, включая и крылатые ракеты, в России увеличилось в несколько раз.

#россия #украина #санкции #боевые действия #психиатрия
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