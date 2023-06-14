Под шумок ещё по складам вооружения прилетело.

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Ставшие для российской стороны рутинными ракетные удары по глубокому украинскому тылу продолжаются каждую ночь, и каждую ночь в их результате что-то важное для ВСУ громко и сильно взлетает на воздух. Сегодняшняя ночь исключением не была, и вот, к обеду подоспела сводка Минобороны РФ, в которой ведомство традиционно отчитывается о ходе боевых действий.

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Согласно официальной сводке, ВС РФ осуществили «групповые удары» крылатыми ракетами воздушного (серия «Х-») и морского базирования («Калибр»). Целями ракетных ударов стали «места сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наёмников». Вместе с тем были поражены и склады военной техники, вооружений и боеприпасов — всё иностранного производства.

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Следует помнить, что практически ежедневные ночные ракетные, бомбовые и «дроновые» удары по чувствительным объектам ВСУ продолжаются с первых чисел мая, и логично предположить, что значительная часть переданного Украине с Запада оружия сгорела именно в их ходе. И это не учитывая технику, которая смогла добраться до линии боевого соприкосновения (ЛБС), где её в огромных количествах пожгли российские расчёты ПТРК, артиллерия, вертолёты и штурмовая авиация. По различным сведениям, только на ЛБС ВСУ за полторы недели наступления потеряли до 30 % всей переданной Киеву военной техники.