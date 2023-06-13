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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин рассказал, что нужно для начала мирных переговоров по Украине
Ничего экстраординарного, чистейшая логика.
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С весны прошлого года весь переговорный процесс между РФ и Украиной остановился, а затем, по украинскому законодательству, и вовсе был запрещён, что вообще-то странно, учитывая, что главной пострадавшей стороной является и продолжает быть именно Украина. Тем не менее, ключевой причиной уверенности украинских властей в себе является безмерная финансовая и военная поддержка со стороны коллективного Запада: до такой степени, что большая часть применяемой ВСУ техники сейчас уже является переданной из США и Европы.

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Из всего этого напрашивается несложный вывод о том, что для стимулирования киевских властей к переговорам их этой уверенности в себе надо лишить. И сегодня президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами и блогерами заявил, что если в США как в главном спонсоре Киева действительно хотят окончания конфликта дипломатическим путём, то для этого достаточно принять только одно решение — о прекращении поставок Украине оружия и техники.

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Сейчас же, как на днях отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у России нет «даже хлипкого фундамента» для переговоров с Украиной.

#россия #украина #сша #боевые действия
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