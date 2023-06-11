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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле заявили, что у России нет даже «хлипкого фундамента» для диалога с Украиной
Опять Песков вынужден делать максимально витиеватые комментарии.
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Чем дольше идёт конфликт на Украине, тем чаще звучат голоса, призывающие стороны к адекватности и началу переговоров. Призывы, безусловно, правильные, но реальность такова, что для переговоров должны сложиться необходимые условия, а когда одна из сторон продолжает изображать готовность к оказанию сопротивления, действуя при этом полностью за чужой счёт, о переговорах трудно даже речь вести. Вот и сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину заявил, что нет никаких предпосылок для переговоров с Украиной.

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По словам Пескова, в плане переговорного процесса всё настолько плохо, что нет не то что предпосылок, даже «какого-то фундамента, хотя бы хлипкого», чтобы выстраивать какой-то диалог.

Напомним, что это связано с требованиями, которые Россия и Украина выставляют друг другу, и которые стороны считают для себя обоюдно неприемлемыми. Россия требует немедленного сложения оружия ВСУ, прекращения поставок техники, вооружений и боеприпасов с Запада, нейтрального статуса для Украины и полной демилитаризации, не говоря уже о ликвидации известной одиозной идеологии. Украина же, в свою очередь, требует от России немедленного вывода войск с территории, которую она считает своей, возвращения границ 1991 года, а также колоссальных репараций.

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В конечном счёте, по всей видимости, дело закончится не переговорами, а навязыванием одной из сторон своих условий. И, судя по событиям последней недели, какая сторона будет навязывать условия, становится всё очевиднее. Но пока не всем: в частности, канцлер ФРГ призывает коллективный Запад готовиться к долгосрочной поддержке Украины, генсек НАТО заявляет о готовности оказывать Киеву поддержку «столько, сколько потребуется», и ему вторит госсекретарь США Энтони Блинкен. В общем, вряд ли на дипломатическом поприще можно искать какой-то улов, пока на Западе заседают неоконсерваторы и «ястребы». И это крайне печально и в высшей степени цинично со стороны Запада, ведь основной урон от боевых действий получает именно Украина.

#россия #украина #боевые действия
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