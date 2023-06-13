Впрочем, в прошлом году, как мы помним, до последнего момента тоже говорили, что смысла в мобилизации нет.

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами и блогерами затронул болезненную тему мобилизации — в данном случае о её второй волне. По словам Путина, обстоятельства сложились таким образом, что на сегодняшний день Минобороны заявляет об отсутствии необходимости в проведении новой мобилизации.

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Связано это в значительной степени с проводимой Министерством обороны работой по заключению контрактов на поступление граждан на контрактную службу. Согласно озвученным Путиным данным, с начала этого года на контрактную службу поступили 150 тысяч человек, а также ещё дополнительно 6 тысяч добровольцев. При этом президент отметил, что «русский мужик медленно запрягает, зато быстро едет», комментируя тот факт, что рост числа граждан, желающих вступить в ВС РФ по контракту, увеличивается.

Солдат срочной службы в зону проведения специальной военной операции, добавил Путин, по-прежнему не направляют.

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В целом глава государства выбирает осторожные формулировки, ключевой из которых является «на сегодняшний день». Не секрет, что боевые действия на Украине непредсказуемые, да и разговоры о введении на территорию Украины войск «коалиции согласных» из числа стран-членов НАТО поднимаются всё чаще. Поэтому полностью исключать возможность проведения второй волны мобилизации всё же не стоит. Как мы помним, в прошлом году тоже практически до самого последнего момента официальные власти говорили, что вопроса о мобилизации на повестке дня нет.