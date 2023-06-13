Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин заявил об отсутствии необходимости в дополнительной мобилизации в России — с начала года на контрактную службу пришли 150 тысяч человек
Впрочем, в прошлом году, как мы помним, до последнего момента тоже говорили, что смысла в мобилизации нет.
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами и блогерами затронул болезненную тему мобилизации — в данном случае о её второй волне. По словам Путина, обстоятельства сложились таким образом, что на сегодняшний день Минобороны заявляет об отсутствии необходимости в проведении новой мобилизации.

реклама

Связано это в значительной степени с проводимой Министерством обороны работой по заключению контрактов на поступление граждан на контрактную службу. Согласно озвученным Путиным данным, с начала этого года на контрактную службу поступили 150 тысяч человек, а также ещё дополнительно 6 тысяч добровольцев. При этом президент отметил, что «русский мужик медленно запрягает, зато быстро едет», комментируя тот факт, что рост числа граждан, желающих вступить в ВС РФ по контракту, увеличивается.

Солдат срочной службы в зону проведения специальной военной операции, добавил Путин, по-прежнему не направляют.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
-30% на стиралку Бош 4 серии
Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все
-30% на Corsair Platinum 2x32Gb
3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

В целом глава государства выбирает осторожные формулировки, ключевой из которых является «на сегодняшний день». Не секрет, что боевые действия на Украине непредсказуемые, да и разговоры о введении на территорию Украины войск «коалиции согласных» из числа стран-членов НАТО поднимаются всё чаще. Поэтому полностью исключать возможность проведения второй волны мобилизации всё же не стоит. Как мы помним, в прошлом году тоже практически до самого последнего момента официальные власти говорили, что вопроса о мобилизации на повестке дня нет.

#россия #украина #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Россия может создать на Украине «санитарную зону» для предотвращения обстрелов приграничных регионов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

История создания ЗРК Patriot и насколько он эффективен на сегодняшний день
17
"Ответка" за Тайвань: Китай намерен построить на Кубе шпионскую базу для перехвата сообщений из США
3
Самая бюджетная игровая сборка лета 2023 года за 35 000 рублей на AMD Ryzen 5 5600G
6
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июнь)
8
Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro: все, что мы знаем о новых флагманах
1
"Форсаж Х": сказ, как Торетто Аквамену зубы выбил
8
Итоги гоночного уик-энда 10-11 июня
5
Лучший способ продлить время автономной работы смартфона
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
+
Игровые новинки Xbox Showcase 2023
+

Сейчас обсуждают

Айдар Идиятов
18:06
Зелот на али не заходил? Н и В платы с радиаторами
ТОП-10 материнских плат для процессора Intel Core i5-12400F
Эовейн Триада
12:19
Ты и сам знаешь, что там за спиной у военных была река, сейчас хохлы дамбу взорвали, кстати это подтвердил ваш укр канал Зрада, что это взорвался катер со взрывчаткой. Река разлилась и тогда бы военны...
В британском парламенте пообещали "большую атаку" украинской армии на Донбассе в ближайшие дни
Мегавольт
12:19
Старая истина памяти много не бывает.
AMD рассказала о преимуществе RX 6750 XT над RTX 4060 Ti в 1440p при одинаковой цене
Эовейн Триада
12:16
Да надо в Роскомнадзор написать или есть в телеграмме наши каналы, там сообщат уже куда надо.
В британском парламенте пообещали "большую атаку" украинской армии на Донбассе в ближайшие дни
Дилдошбек
12:16
лично я играю в хонкай стар рейл, олтичная игра с интересным сюжетом и красивой графикой. вот сейчас написал мой братишка гепард, советуется что подарить его сестре сервал.
Краткие итоги передачи World of Tanks компании Lesta Studio и уход Wargaming из России
Baron_05
12:13
Это хорошо. Мошенники которые сейчас для этого используют Скайп будут рады, т.к. вотсап есть у большего количества сейчас, чем Скайп. Они обрадуются, станет проще обманывать.
WhatsApp Beta 2.2322.1.0 на Windows получает функцию показа своего экрана в видеозвонках
Мегавольт
12:13
1я часть как всегда норм. потом понеслось.
"Форсаж Х": сказ, как Торетто Аквамену зубы выбил
Boto-Chat
12:10
"...Боевики ВСУ жалуются на западную технику, а иностранные инструкторы – на украинских солдат, – The Wall Street Journal. "Они [западные машины] были созданы для городских боев и пустыни. В нашей реа...
В британском парламенте пообещали "большую атаку" украинской армии на Донбассе в ближайшие дни
sergtrav
12:09
А как было в Херсоне? Российская армия просто вышла, а укропы ещё неделю не могли поверить и боялись заходить? 😹 Ну хотя нет, как можно. Россияне бежали под могучим натиском украинских освободителей,...
В британском парламенте пообещали "большую атаку" украинской армии на Донбассе в ближайшие дни
PanzerK
12:08
Кто то в это ещё до сих пор играет?
Краткие итоги передачи World of Tanks компании Lesta Studio и уход Wargaming из России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем