Не говоря уже о том, что с завода машина и так сходит по необоснованно завышенной цене. Но это уже лирика.

Недавно стартовали продажи обновлённой Lada Vesta с постфиксом NG. Рестайлинговая версия должна была появиться ещё в прошлом году, но из-за неадекватной позиции западных автоконцернов, которые в значительной степени участвовали в производстве и поставке комплектующих для «АвтоВАЗа» и ушли из РФ после начала ею СВО, цепочки поставок были сорваны, и запуск продаж Lada Vesta NG был отложен фактически на год.

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В базовой комплектации Lada Vesta NG оценена производителем в 1,24 миллиона рублей, что многие, учитывая заявления о 80-процентной локализации производства автомобиля, а также отсутствие в нём таких ключевых особенностей, как система стабилизации (ESP) и автоматическая коробка передач, справедливо восприняли как грабёж среди бела дня. Как будто этого мало, некоторые дилерские центры стали завышать цены: согласно сведениям СМИ, цены на Lada Vesta NG в некоторых случаях в дилерских центрах достигают 2,1 млн рублей.

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В «АвтоВАЗе» на эти сведения отреагировали и заявили, что проведут проверки дилерских центров. Нарушителям уже приостановлены отгрузки новых Lada Vesta NG. Руководитель АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов обратился к официальным дилерам Lada с требованием неукоснительного соблюдения всех пунктов дилерского соглашения в отношении ценовой политики.