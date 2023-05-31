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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«АвтоВАЗ» приступил к отгрузкам обновлённой Lada Vesta дилерским центрам
Скоро машину можно будет купить. Если очень хочется.
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Lada Vesta NG, на которую возлагаются пусть и, возможно, безосновательные, но всё же надежды в деле развития отечественного автопрома, уже вовсю производится, а первые партии автомобилей сегодня уже начали отгружаться в дилерские центры. Соответствующей информацией сегодня поделился сам российский автопроизводитель.

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Как уточняется, вместе с началом отгрузок стартовали и приёмы предзаказов на Lada Vesta NG: покупатели смогут приобрести машину в четырёх типах кузова — стандартный седан, кроссовер (SW), седан SW, а также кроссовер SW Cross.

Обновлённая Lada Vesta в самой базовой комплектации оценена производителем в 1 239 900 рублей. За эти деньги покупатель получит машину с двумя подушками безопасности, системой ABS, регулируемой рулевой колонкой, электроприводом стёкол всех дверей и наружных зеркал, кондиционером, дисковыми тормозами задних колёс и другими опциями. В общем, полностью основная комплектация, без соответствия которой автомобиль в 2023 году невозможно называть современным.

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Что до двигателя, то на выбор доступны две силовых установки: мощностью 90 л.с. и 106 л.с. Комплектоваться Lada Vesta NG пока будет, к сожалению, только механической коробкой передач. Автоматическая коробка вариаторного (бесступенчатого) типа появится в Lada Vesta NG только в следующем году — ею будут оснащаться более мощные варианты автомобиля с двигателем объёмом 1,8 литра и мощностью 122 л.с.

#автомобили #автоваз #lada vesta #отечественный автопром #lada vesta ng
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