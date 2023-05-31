Скоро машину можно будет купить. Если очень хочется.

Lada Vesta NG, на которую возлагаются пусть и, возможно, безосновательные, но всё же надежды в деле развития отечественного автопрома, уже вовсю производится, а первые партии автомобилей сегодня уже начали отгружаться в дилерские центры. Соответствующей информацией сегодня поделился сам российский автопроизводитель.

реклама

Как уточняется, вместе с началом отгрузок стартовали и приёмы предзаказов на Lada Vesta NG: покупатели смогут приобрести машину в четырёх типах кузова — стандартный седан, кроссовер (SW), седан SW, а также кроссовер SW Cross.

Обновлённая Lada Vesta в самой базовой комплектации оценена производителем в 1 239 900 рублей. За эти деньги покупатель получит машину с двумя подушками безопасности, системой ABS, регулируемой рулевой колонкой, электроприводом стёкол всех дверей и наружных зеркал, кондиционером, дисковыми тормозами задних колёс и другими опциями. В общем, полностью основная комплектация, без соответствия которой автомобиль в 2023 году невозможно называть современным.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Что до двигателя, то на выбор доступны две силовых установки: мощностью 90 л.с. и 106 л.с. Комплектоваться Lada Vesta NG пока будет, к сожалению, только механической коробкой передач. Автоматическая коробка вариаторного (бесступенчатого) типа появится в Lada Vesta NG только в следующем году — ею будут оснащаться более мощные варианты автомобиля с двигателем объёмом 1,8 литра и мощностью 122 л.с.