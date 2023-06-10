Хирургическая точность. Не просто же так «Ланцетом» называется.

С момента начала активного применения беспилотников-камикадзе «Ланцет» стало очевидно, что если какое-то оружие и поменяло правила игры (стало тем самым «game changer’ом») в текущем конфликте на Украине, то это именно «Ланцеты». С помощью данных беспилотников можно уничтожать не только артиллерию, легкобронированную технику, системы ПВО и прочие чувствительные и значимые цели, но даже тяжёлую бронетехнику, такую, как танки Leopard. Кадры поражения «Ланцетом» одного из «Леопардов» стали появляться сегодня в тематических каналах в социальных сетях.

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На кадрах можно видеть, как оператор «Ланцета» берёт танк Leopard 2 в прицел, затем хирургически точным попаданием наносит удар — по всей видимости, в пространство между корпусом танка и его башней. В результате попадания в танке начинается пожар, и из него начинает валить белый дым. Не берёмся играть в догадки, поскольку исходный видеоролик короткий и не показывает, что дальше происходит с «Леопардом», но можно предположить, что в результате попадания «Ланцетом» в «кошке» начал гореть боекомплект.

Следует помнить, что это не первый зафиксированный на видео и/или фото факт подбития танка Leopard 2. На днях в Сети уже появлялись кадры с повреждённым, а также с объятым огнём представителем семейства кошачьих.