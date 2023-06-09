О том, что Украина уже применила переданные ей из Европы немецкие танки Leopard и Leopard 2 в ходе своего контрнаступления, которое пока идёт со столь отрицательным результатом, что факт его начала в Киеве продолжают упорно отрицать, уже несколько дней как не является секретом. Сначала о поражении «зверинца» сообщило Минобороны России, затем стали появляться видеосвидетельства в низком разрешении, ну а теперь в тематических каналах в соцсетях стали появляться видео и снимки в высоком разрешении.
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На кадрах можно заметить разбитую колонну бронетехники ВСУ, состоящую по большей части из техники натовского образца, а также подбитый посреди неё танк, силуэт и очертания которого полностью подходят под Leopard 2.
Безусловно, мы не знаем, сколько на самом деле танков Leopard было подбито, учитывая, что значительная часть уничтоженной бронетехники сгорела просто дотла и фактически не подлежит опознанию.
Как сообщается, перед нами кадры с Запорожского (Ореховского) направления. Ранее киевские военные и политические руководители заявляли, что настоящий «контрнаступ» начнётся, когда в бой пойдут в том числе «Леопарды». Похоже, Запорожское направление, как и предполагали многочисленные эксперты, и впрямь является для ВСУ основным. Хотя на данном этапе наступление отражено с тяжелейшими потерями для оппонента, расслабляться рано: техники Запад предоставил Киеву ещё как минимум на 2—3 таких «наступа», и очевидно, что эти наступательные операции ВСУ обязательно осуществят.