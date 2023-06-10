Он измеряется не только деньгами.

Главной новостью этой недели стала крупнейшая техногенная катастрофа на постсоветском пространстве: разрушение плотины Каховской ГЭС, приведшее к затоплению территорий в Херсонской области вниз по течению Днепра. Эксперты склоняются к мысли о том, что ни Украине, ни России прорыв плотины не был интересен, но при этом неоспоримым является факт того, что вся полнота вины за произошедшее лежит на официальном Киеве, военное руководство которого, никогда этого не скрывая, осуществляло ракетные и артиллерийские удары по плотине, тем самым ослабив её конструкцию.

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Весь масштаб последствий от прорыва плотины и разлива водохранилища ещё только предстоит осознать, не говоря уже об оценке ущерба в денежном эквиваленте, но украинские умельцы уже выдают свои версии. В частности, посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что ущерб от разрушения Каховской ГЭС составляет порядка $14 миллиардов.

Вместе с тем, добавляет Макеев, затопленными оказалось множество зернохранилищ, а свыше 20 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель «на долгие годы стали неэксплуатируемыми».

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Поскольку плотине, можно сказать, повезло, и разрушенной оказалась только её верхняя серединная часть, поток воды оказался не столь стремительным, и Каховское водохранилище в итоге обмелеет только до определённого некритического уровня. О том, что Днепр вернётся в своё привычное русло ниже Каховской ГЭС примерно к 16 июня, сообщил врио Херсонской области Владимир Сальдо со ссылкой на предварительные расчёты ПАО «РусГидро». Уровень воды на затопленных территориях уже снижается.