Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине оценили ущерб от разрушения Каховской ГЭС
Он измеряется не только деньгами.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD

Главной новостью этой недели стала крупнейшая техногенная катастрофа на постсоветском пространстве: разрушение плотины Каховской ГЭС, приведшее к затоплению территорий в Херсонской области вниз по течению Днепра. Эксперты склоняются к мысли о том, что ни Украине, ни России прорыв плотины не был интересен, но при этом неоспоримым является факт того, что вся полнота вины за произошедшее лежит на официальном Киеве, военное руководство которого, никогда этого не скрывая, осуществляло ракетные и артиллерийские удары по плотине, тем самым ослабив её конструкцию.

реклама

Весь масштаб последствий от прорыва плотины и разлива водохранилища ещё только предстоит осознать, не говоря уже об оценке ущерба в денежном эквиваленте, но украинские умельцы уже выдают свои версии. В частности, посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что ущерб от разрушения Каховской ГЭС составляет порядка $14 миллиардов.

Вместе с тем, добавляет Макеев, затопленными оказалось множество зернохранилищ, а свыше 20 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель «на долгие годы стали неэксплуатируемыми».

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
-30% на стиралку Бош 4 серии
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

Поскольку плотине, можно сказать, повезло, и разрушенной оказалась только её верхняя серединная часть, поток воды оказался не столь стремительным, и Каховское водохранилище в итоге обмелеет только до определённого некритического уровня. О том, что Днепр вернётся в своё привычное русло ниже Каховской ГЭС примерно к 16 июня, сообщил врио Херсонской области Владимир Сальдо со ссылкой на предварительные расчёты ПАО «РусГидро». Уровень воды на затопленных территориях уже снижается.

#россия #украина #боевые действия #экономика #энергетика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Крыму перехвачены две украинских баллистических ракеты «Гром-2» — глава региона
Председатель Госдумы заявил, что страны ЕС воюют против России и используют двойные стандарты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ударный тандем: Россия бросает в бой истребители Су-30 и Су-35 в связке с БПЛА "Иноходец"
2
Пригожин поделился информацией о ходе контрнаступления ВСУ с зарубежными СМИ
4
Как собрать мощный и тихий игровой компьютер без переплаты и использования «водянки»
22
Что ИИ думает об угрозе исходящей от ИИ - допрашиваю ChatGPT с пристрастием
7
Почему адепты Linux не способны защитить свою любимицу и "неугодная" статья на Википедии
37
Страшная сказка про Голливуд
5
ЦиПСО - гроза форумов и оружие информационной войны. Как не стать жертвой
53
Краткая история взлета и падений видеокарт Intel
12
Киев требует от Запада еще 50 ЗРК Patriot для противодействия "бесконечным" атакам российских ракет
6
Прививка Radeon'ом, или можно ли взбодрить mini-ITX плату от VIA дискретной видеокартой Radeon 7000
12

Сейчас обсуждают

Имя
11:47
"На глянь 6900хт все на макс лучи на макс https://disk.yandex.ru/d/wCD5MlmDjQ6pKA или нельзя такие тесты делать. надо видео памяти 12.49GB это значит что 4070ti на таких настройках просто 0 ФПС выдаст...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
FobOrgan
11:44
Ну не знаю может там какие дипольные отражатели или тепловые ловушки хотя бы были вместо бетона, а так заправляли хотя-бы слезоточивым газом, пока вокруг города летает, чтоб распыляла - пусть хоть поп...
AXGaming выпустит графические карты GeForce RTX 4070 и 4060 Ti со скрытым подключением питания
DonCarleone
11:43
пиндосы в афгане обосрались и тут с окраиной тоже самое, сколько денег не выделяй, победы не будет у всу, это дебилу понятно даже
США прекратят поддержку Украины в случае неудачи в контрнаступлении
Dimas Dimas
11:41
X3D это лучше всего гейминг CPU: https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-7-7800x3d/ https://www.guru3d.com/articles-pages/ryzen-7-7800x3d-processor-review
Замечен инженерный образец Ryzen 8000 Zen 5 с видеокартой Radeon RX 7900
ЧатоБот
11:38
Кто бы что ни пытался вкинуть, какую бы дезу не пытались прогнать — от правды никуда не деться или как немецкий «Рейнметал» снова нассал хохлам на шматок сала (который они всё равно съедят, потому что...
Репортёр CNN показал в эфире уничтоженные танки Leopard и рассказал про опасения в Вашингтоне
San Sanich
11:37
так и раньше на MacOS были игры, портированием правда в основном занималась EA. Просто яблочники тормознули, что у них уже ARM процессоры и нифига не AMD графика, а инструментария для портирования нет...
Практически все современные игры смогут запускаться на macOS
Лев корл
11:35
Ясен Пентиум, дали старьё, толком не обучили воевать на них, вот и ведут френдли фаер и теряют этот древний хлам. Да и вообще, эти танки воевали где - нибудь более - менее серьезно, "на износ", прямо?...
Репортёр CNN показал в эфире уничтоженные танки Leopard и рассказал про опасения в Вашингтоне
DonCarleone
11:34
его не подбили ещё?)
Репортёр CNN показал в эфире уничтоженные танки Leopard и рассказал про опасения в Вашингтоне
Имя
11:33
"У 4070 не смотря на более узкую шину сама память быстрее и за счет этого пропускная способность у 4070 и 6800хт фактически одинакова - 504,2 Гбайт/с у 4070 и 512 Гбайт/с у 6800хт. Другими словами 192...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
SeTi2019
11:31
Удивительно...Стоит Западу поставить вооружения Украине,как ватники орут, что воюют со всем Западом и считают его участником. А как друзья Иран, Северная Корея и Китай что то России поставляют, так .....
ЦиПСО - гроза форумов и оружие информационной войны. Как не стать жертвой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем