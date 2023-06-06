Скажем прямо, на фейк не похоже. Теперь ждём официальной информации.

Судя по всему, сегодня ночью произошла крупнейшая рукотворная техногенная катастрофа на постсоветском пространстве. Около трёх часов ночи по московскому времени в социальных сетях стали появляться сообщения о ракетном ударе по плотине Каховской ГЭС в Херсонской области, образовывавшей одноимённое водохранилище на реке Днепр. Поначалу данной информации, учитывая то, как много последнее время вокруг событий на Украине и в России распространяется фейков, не придали большого значения, но затем начали появляться видеоподтверждения произошедшего.

реклама

По всей видимости, жители города Новая Каховка проснулись от грохота, и с использованием квадрокоптеров «полетели» фиксировать последствия. На видео можно заметить полностью разрушенную плотину Каховской ГЭС, из-за чего водохранилище начало стремительно опустошаться вниз по течению Днепра. Согласно показаниям очевидцев, по плотине якобы был произведён ракетный удар, после чего произошло каскадное разрушение дамбы, вызванное повреждениями её конструкции при сокрушительном давлении воды из водохранилища.

На данном этапе достоверно неизвестно, что конкретно произошло и с чьей стороны по плотине был произведён ракетный удар. Одно очевидно: если это сделали украинские силы, то они выбрали для этого удобный момент — как раз, когда российские стратегические бомбардировщики наносили по украинским военным объектам удары крылатыми ракетами. Так что можно не сомневаться, что в произошедшем обвинят именно Россию.

Последствия от разрушения плотины пока невозможно предсказать. Остаётся ожидать официальных комментариев как минимум властей Херсонской области. Стоит отметить, что сценарий с разрушением ВСУ плотины Каховской ГЭС прогнозировался ещё прошлой осенью, и вероятность этого события была одной из основных причин вывода российских войск с правого берега Днепра в Херсонской области с оставлением самого областного центра.

После/До.

рекомендации -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G Много <b>4070</b> в Ситилинке -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Дополнено: с мест сообщают, что на самом деле никаких «прилётов» по Каховской ГЭС этой ночью не было — плотина прорвалась, не выдержав нагрузки после ударов, которые были нанесены ей ранее, минувшей осенью, в ходе херсонского наступления ВСУ. Учитывая, что сейчас Украина приступила к новому контрнаступлению, звучит слишком удачно, чтобы быть простым совпадением.