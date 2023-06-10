Мы в курсе. Действия-то в отношении ЕС какие-нибудь будут?

Любят российские политики в том числе самого высокого уровня озвучивать очевидное и заявлять о том, что коллективный Запад развязал против России не только экономическую, но и самую что ни на есть «горячую» войну. Выражается это в использовании Украины, перед которой у Запада, к слову, нет никаких военных обязательств, в качестве антироссийского тарана, и кажущейся бесконечной накачкой официального Киева оружием теперь уже фактически полностью натовского образца. На данный момент это оружие и техника горят в безуспешных попытках проведения наступления ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, но сам факт остаётся: Украина до сих пор сопротивляется исключительно благодаря безмерной поддержке США и ЕС.

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Сегодня этот факт отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, который в своём официальном Telegram-канале заявил, что страны Евросоюза воюют против России, поскольку оружие и военная техника их производства активно используются украинскими войсками на линии боевого соприкосновения, а также украинскими диверсантами при проведении террористических актов на территории РФ.

При этом Володин обвинил политиков ЕС, изображающих, что всё это происходит без их ведома, а официальный Киев якобы самостоятелен в принятии решений, в двойных стандартах. Всё это торжество двойных стандартов, отмечает Володин, происходит далеко не в первый раз: именно так коллективный Запад поступил с обещаниями о нерасширении НАТО на восток, с разговорами о необходимости выстраивания глобальной безопасности, о свободном рынке многом другом. Все эти слова впоследствии нарушались действиями Запада: НАТО расширяли, тем самым разрушив систему глобальной безопасности, а о свободный рынок вытерли ноги, начав вводить односторонние незаконные санкции в обход ООН.

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Ничего нового Володин, впрочем, не сказал. При этом в его публикации отсутствует главный пункт: каковы будут дальнейшие действия РФ в отношении стран Евросоюза. Возможно ли после всего этого восстановление отношений с ЕС, сколько необходимо ждать, потребуется ли для этого сначала ликвидация (с посильной помощью России, конечно же) данного надгосударственного образования, да и как в целом выходить из тяжелейшего кризиса доверия к коллективному Западу. Бытует мнение, что всё это вопросы перспективы, которая на данном этапе пока даже не просматривается.