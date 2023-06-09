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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На фоне неудачного наступления ВСУ Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи для Украины на сумму в $2,1 млрд
Не пора ли уже остановиться и начать финансировать решение внутренних проблем в США?
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Радуясь подбитым и сожжённым «Леопардам» в ходе отражённого, как считают многие эксперты, лишь первого этапа контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении, отечественные СМИ как-то невзначай пропустили немаловажную новость о том, что Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи — на этот раз на сумму в $2,1 миллиарда.

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Данный пакет помощи входит в так называемую Инициативу содействия безопасности Украины, то есть, Министерство обороны США в его рамках не передаст Украине уже имеющиеся вооружения, а сформирует на них заказ на предприятиях военно-промышленного комплекса. Целью, согласно комментарию Пентагона, является «долгосрочная защита территории Украины и сдерживание российской агрессии».

Проще говоря, нижеуказанные вооружения отправятся на Украину не сию минуту, а будут передаваться постепенно по мере их производства. Пентагон сформирует заказы на дополнительные снаряды к ЗРК Patriot, дополнительные системы ПВО HAWK и ракеты к ним, артиллерийские снаряды калибров 105 мм и 203 мм, беспилотники Puma, ракетные боеприпасы с лазерным наведением.

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Как видим, сворачивать поддержку Украины в Белом доме явно не намереваются; напротив — постоянно говорят о некой «долгосрочной поддержке». Ничего хорошего в этом, конечно — и в первую очередь для самой Украины — нет.

#россия #украина #сша #боевые действия #промышленность #военно-промышленный комплекс
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Сейчас обсуждают

DonCarleone
22:52
2 ярда не хватит, надо 2 квадрика...интересные в сша люди, хотя деньгами войну выиграть, из этой суммы 70% останется в сша и на распил, откаты уйдёт.....
На фоне неудачного наступления ВСУ Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи для Украины на сумму в $2,1 млрд
ЧВК Рёдан
22:49
Ты бы лучше о российских мобиках подумал, которых бросают на передок практически с голыми руками, и по чьей вине это происходит
Путин: украинское наступление началось, предпринятые попытки провалились, но потенциал у ВСУ ещё сохранился
Просто Хомяк
22:48
Вот только кулинарных рецептов на этом сайте ещё не хватало :D
Что ИИ думает об угрозе исходящей от ИИ - допрашиваю ChatGPT с пристрастием
Алекс Громов
22:46
Леопард всего лишь танк и горит как и все остальные. Только кастрюлеголовым впарили, что это неуязвимый танк перемоги, а те и поверили.
Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
ЧВК Рёдан
22:44
Такое выражение пошло от российских пропагандистов
ВСУ несмотря на существенные потери продолжают атаковать на Запорожском направлении
Илья Дмитриевич
22:43
Собрал недавно на 12100f и 3060, полет отличный)
Какой процессор лучше подходит для игрового ПК летом 2023 года, и стоит ли брать Ryzen 5 3600
ЧВК Рёдан
22:40
Шеша, что с тобой стало, тебя уже не спасти(
ЦиПСО - гроза форумов и оружие информационной войны. Как не стать жертвой
Cipik
22:39
Я читер который просто читер, делаю читы для игр. Мимо проходил, тему про Ципсо заметил. Решил слить IP адреса потому как набрали моральных ублюдков, без совести и чести нести всякую хрень в интернете...
ЦиПСО - гроза форумов и оружие информационной войны. Как не стать жертвой
Евгений Попов
22:39
Гелий прекрасен. На одном и том же месте 8тб гелик греется до 36 градусов, а 4тб серверная селедка до 46. Чуть забивается фильтр и 46 легко превращаются в 50. А у гелика и 40 нет.
Причины, которые заставляют сомневаться в надежности HDD с гелием в гермоблоке вместо воздуха
ЧВК Рёдан
22:36
Так твои коллеги с Лахты тут постоянно что то с каналов телеги скидывают, вместе с ссылками на посты
ЦиПСО - гроза форумов и оружие информационной войны. Как не стать жертвой
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