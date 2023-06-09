Не пора ли уже остановиться и начать финансировать решение внутренних проблем в США?

Радуясь подбитым и сожжённым «Леопардам» в ходе отражённого, как считают многие эксперты, лишь первого этапа контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении, отечественные СМИ как-то невзначай пропустили немаловажную новость о том, что Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи — на этот раз на сумму в $2,1 миллиарда.

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Данный пакет помощи входит в так называемую Инициативу содействия безопасности Украины, то есть, Министерство обороны США в его рамках не передаст Украине уже имеющиеся вооружения, а сформирует на них заказ на предприятиях военно-промышленного комплекса. Целью, согласно комментарию Пентагона, является «долгосрочная защита территории Украины и сдерживание российской агрессии».

Проще говоря, нижеуказанные вооружения отправятся на Украину не сию минуту, а будут передаваться постепенно по мере их производства. Пентагон сформирует заказы на дополнительные снаряды к ЗРК Patriot, дополнительные системы ПВО HAWK и ракеты к ним, артиллерийские снаряды калибров 105 мм и 203 мм, беспилотники Puma, ракетные боеприпасы с лазерным наведением.

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Как видим, сворачивать поддержку Украины в Белом доме явно не намереваются; напротив — постоянно говорят о некой «долгосрочной поддержке». Ничего хорошего в этом, конечно — и в первую очередь для самой Украины — нет.