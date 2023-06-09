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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Спасибо, парни! Молодцы!»: Пригожин поздравил бойцов и командиров, отражавших наступление ВСУ на Запорожском направлении
Но многое ещё предстоит сделать.
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин столь часто критиковал действия регулярных войск российской армии, что признание им высокого профессионализма бойцов и командиров, отражавших удар ВСУ на Запорожском направлении, пожалуй, имеет смысл отметить отдельной новостной заметкой.

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Пригожин поздравил воинов, которые уничтожали технику противника — «те самые «Леопарды», которые сейчас широко расходятся в СМИ и социальных сетях» — и поблагодарил их простыми, но важными словами:

«Спасибо, парни! Молодцы! 58-я армия, артиллеристы, мотострелки, которые из окопов наносили удары по противнику, по живой силе, добивая их, и ВКС РФ, которые их поддержали с воздуха».

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Как известно, основной удар на данном направлении линии боевого соприкосновения был отражён. И хотя это важное событие, расслабляться не стоит: резервы у ВСУ ещё есть, переданной с Запада бронетехники и просто тяжёлого оружия также ещё предостаточно. Отметил это и Пригожин, заявивший, что нам ещё много предстоит поработать, чтобы «вернуть былую славу российской армии и блеск русского оружия».

#россия #украина #боевые действия #чвк "вагнер"
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