Присутствуя на заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств, президент России Владимир Путин дал комментарий касательно наступательных действий ВСУ, заявив, что наступление действительно началось, о чём свидетельствует применение Украиной своих армейских стратегических резервов, а также дал оценку действиям российских бойцов, отражавших это наступление, благодаря чему все предпринятые до сих пор действия ВСУ обернулись провалом.
реклама
По словам главы государства, достигается такой результат благодаря «мужеству и героизму наших солдат, правильной организации и правильному управлению войсками и высокой эффективности российских вооружений, особенно — современных вооружений».
«Да, у нас ещё этих современных вооружений не хватает, но оборонная промышленность, оборонно-промышленный комплекс страны развивается быстро, и я уверен, все стоящие перед «оборонкой» задачи будут, безусловно, решены. Идёт интенсивное наращивание производства современных видов вооружений», — заявил Путин.
Следует помнить, что сейчас российский оборонно-промышленный комплекс по большей части работает круглые сутки и без выходных, наращивая объёмы производства и нанимая новый персонал. По различным пунктам номенклатуры вооружений их производство выросло от нескольких раз до нескольких десятков и даже сотен раз. Естественно, самыми загруженными сейчас являются предприятия по производству боеприпасов, расход которых в рамках данного конфликта просто немыслимый и превышает все конфликты, которые случались на планете после Второй мировой войны.