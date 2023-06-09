Соответствующее заявление президент сделал, комментируя начало наступления ВСУ.

Присутствуя на заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств, президент России Владимир Путин дал комментарий касательно наступательных действий ВСУ, заявив, что наступление действительно началось, о чём свидетельствует применение Украиной своих армейских стратегических резервов, а также дал оценку действиям российских бойцов, отражавших это наступление, благодаря чему все предпринятые до сих пор действия ВСУ обернулись провалом.

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По словам главы государства, достигается такой результат благодаря «мужеству и героизму наших солдат, правильной организации и правильному управлению войсками и высокой эффективности российских вооружений, особенно — современных вооружений».

«Да, у нас ещё этих современных вооружений не хватает, но оборонная промышленность, оборонно-промышленный комплекс страны развивается быстро, и я уверен, все стоящие перед «оборонкой» задачи будут, безусловно, решены. Идёт интенсивное наращивание производства современных видов вооружений», — заявил Путин.

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Следует помнить, что сейчас российский оборонно-промышленный комплекс по большей части работает круглые сутки и без выходных, наращивая объёмы производства и нанимая новый персонал. По различным пунктам номенклатуры вооружений их производство выросло от нескольких раз до нескольких десятков и даже сотен раз. Естественно, самыми загруженными сейчас являются предприятия по производству боеприпасов, расход которых в рамках данного конфликта просто немыслимый и превышает все конфликты, которые случались на планете после Второй мировой войны.