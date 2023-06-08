Первая, как её охарактеризовал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, волна наступления ВСУ окончилась фиаско: огромные потери в технике и личном составе при отсутствии видимого даже западным СМИ результата. Учитывая, что западная пресса наконец-то начала признавать очевидное с прошлого воскресенья — наступление началось — но при этом не видит результатов, логичный вывод из этого для топящих за Украину стран коллективного Запада напрашивается неутешительный. И его сегодня сделало CNN.
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Как сообщает американский канал со ссылкой на «двух высокопоставленных чиновников США», украинские войска понесли большие потери в тяжёлой технике и личном составе, поскольку «столкнулись с большим, чем ожидалось, сопротивлением со стороны ВС РФ при первой попытке прорвать оборонительные линии на востоке страны». По всей видимости, американские официальные лица ожидали, что российские войска просто уйдут («перегруппируются»), как это произошло прошлой осенью в Харьковской области.
Что касается потерь ВСУ, то их неназванные американские чиновники, дававшие комментарий CNN, охарактеризовали как «значительные» (significant). Российские войска при этом, как заявляют собеседники CNN, оказывают «жёсткое» сопротивление, обрушивая на ВСУ противотанковые ракеты, град из гранат и миномётных мин, и окопавшись при этом в заминированных оборонительных линиях, насчитывающих «в глубину» несколько слоёв.
Несмотря на всё вышесказанное, в США сохраняют оптимизм и считают, что данные потери не повлияют на «более крупное наступление».