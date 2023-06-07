Приволокли ЗРК, чтобы мешать авиации наносить удары по бронетехнике, как итог — потеряли ещё и ЗРК.

Контрнаступление ВСУ вовсю идёт, хоть это в Киеве по причине пока неудачного хода процесса не подтверждают, и с линии боевого соприкосновения ежедневно в огромных количествах поступают фото- и видеоподтверждения ликвидированной украинской (в основном уже переданной с Запада натовской) техникой. Сегодня в тематических каналах в социальных сетях появились «предсмертные» снимки с ударного БПЛА-камикадзе «Ланцет», на которых запечатлён переданный Украине немецкий зенитно-ракетный комплекс Iris-T.

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Поначалу данное страдающее низким разрешением изображение приняли за американский ЗРК Patriot, но затем, вспомнив, что Patriot — это глубоко стационарная противовоздушная система, и что ранее они уже были уничтожены в Киеве и его окрестностях при том, что всего таких систем Украине было передано всего около трёх батарей, принялись рассматривать получше. При детальном рассмотрении можно заметить характерные очертания ЗРК Iris-T.

Iris-T работает на средней дальности и отличается куда более высокой мобильностью, чем Patriot, поэтому его применение в условиях наступления, которое на сегодняшний день активно «гасится» российской авиацией, вполне логично.

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Поступают сведения, что операторы БПЛА «Ланцет» в ходе отражения наступления собрали большой «улов».