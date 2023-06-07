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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский сильно разочарован реакцией международных организаций на разрушение Каховской ГЭС
А что они должны были сказать и сделать, господин президент?
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К удивлению многих, и в основном, конечно же, представителей киевской власти, международное сообщество, включая коллективный Запад, отозвалось о разрушении плотины Каховской ГЭС нейтральными терминами в духе «решительно осуждаем» и «глубоко озабочены», не став огульно обвинять в произошедшем ту или иную сторону. США и Британия, являющиеся главными спонсорами Украины в её сопротивлении российской специальной военной операции, и вовсе заявили, что «не знают», кто ответственен за случившееся. Аналогичной позиции придерживаются и международные организации, такие, как ООН и Красный Крест.

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Естественно, в Киеве такие комментарии не оценили. В частности, президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild заявил, что «в шоке» от реакции международных организаций на происходящую трагедию: они либо не дали Украине ответ на запрос о помощи, либо ограничились «дипломатическими формулировками».

Очевидно, Зеленский хотел бы, чтобы эти организации обвинили в произошедшем Россию, но, по всей видимости, президент Украины не отдаёт себе отчёт в том, какие последствия такие заявления за собой повлекут. Дело в том, что обстрелы объектов инфраструктуры, разрушение которых влечёт за собой тяжелейшие социальные и экологические последствия, являются военным преступлением, а также актом терроризма. Получается, что обстреливавшую плотину Каховской ГЭС сторону необходимо признать террористом и военным преступником с соответствующими последствиями.

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Учитывая, что все прекрасно знают, кто обстреливал плотину Каховской ГЭС, и тем самым несёт всю полноту ответственности за её последующее разрушение, в интересах Зеленского, чтобы мировое сообщество помалкивало и спустило всё на тормозах, придерживаясь версии о «прорыве плотины в результате переполнения её водохранилища».

#россия #украина #боевые действия
1
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всем уже пофиг на эту окраину, успокойся зеля
Зеленский сильно разочарован реакцией международных организаций на разрушение Каховской ГЭС
хахахер
23:33
демократ и спонсор всех цветных революций он.Он в 90-х шуровал в России
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REY_B_
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