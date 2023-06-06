Главной новостью сегодняшнего дня, да и, возможно, всего конфликта на Украине стало разрушение плотины Каховской ГЭС, являвшейся последней в каскаде гидроэлектростанций на реке Днепр, и плотина которой образовывала одноимённое водохранилище. Плотина разрушена примерно на 1/3, и на текущий момент поток воды продолжает устремляться вниз по течению реки, затапливая огромные площади в Херсонской области, в основном по левый (подконтрольный РФ) берег Днепра.
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Естественно, известия донеслись и до Соединённых Штатов, и сегодня в рамках пресс-конференции координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, выступающий также в качестве официального представителя Белого дома, заявил, что администрация США «не может» с уверенностью заявить, кто ответственен за разрушение плотины.
На данный момент, по словам Кирби, администрация США взаимодействует с украинской стороной с целью получения большей информации. Почему Вашингтон столь однобоко собирает информацию, никто из ручных журналистов допущенного в Белый дом «пула» задать не решился.
Комментарии представителя Белого дома можно трактовать как тот факт, что на самом деле в Вашингтоне прекрасно знают, кто виноват в произошедшем, но не станут этого заявлять, поскольку последствия от таких заявлений могут быть непредсказуемыми. Так что промолчать и сойти за умного — в данном случае не такой уж плохой вариант.