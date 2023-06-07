Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пригожин в своём характерном стиле прокомментировал видео Минобороны РФ с уничтожением танков Leopard
В боевых действиях и не такие ошибки случаются.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Вчера вечером Минобороны России, отчитываясь об отражении наступательной операции ВСУ на нескольких участках линии боевого соприкосновения, опубликовало видео, в котором демонстрирует процесс уничтожения массово применяемой сейчас Украиной (по причине уничтожения советских запасов) бронетехники западного производства, включая немецкие танки Leopard.

реклама

Видеоряд при этом несовершенен и страдает от низкого разрешения, но по очертаниям одного из объектов, по которым наносился удар противотанковой ракетой, можно сделать вывод, что на самом деле этот удар пришёлся по сельскохозяйственному комбайну. На видео можно заметить четыре колеса, коих у танка Leopard быть не может, да и в целом силуэт как раз напоминает именно комбайн. Данное обстоятельство подхватил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который не лишает себя удовольствия при любом удобном случае встать в «оппозицию» Министерству обороны.

Пригожин в свойственном себе стиле прокомментировал предоставленный оборонным ведомством видеоряд, заявив, что «эти танки замаскированы под сельскохозяйственные комбайны. У них загнуто вниз дуло, однако это не помешало нашим ПТУРистам разглядеть в них вражескую технику». В завершение основатель ЧВК «Вагнер» похвалил украинских военных за отличное искусство маскировки.

Что может означать оплошность Минобороны? На самом деле, ничего существенного: осуществлявшие удар по цели бойцы из-за несовершенства оптики определили объект как танк с пушкой, и произвели выстрел. В пресс-службе Минобороны же этому факту не придали большого значения и выдали видеоряд как есть. Безусловно, ошибочный удар по комбайну мог быть не один, и их могли записать в перечень уничтоженной военной техники ВСУ, но в корне ситуацию с отражением наступления ВСУ это никак не меняет. Означает ли это, что Leopard на самом деле не были поражены? Нет, не означает. Хотя осадок, конечно же, остаётся.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
-21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Вопрос лишь, что в поле в это время вообще делали комбайны, зная, что они так-то находятся на передовой.

#россия #украина #боевые действия
32
Показать комментарии (32)

Материалы по теме

В Белом доме заявили, что «не знают», кто ответственен за разрушение плотины Каховской ГЭС
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Валютный гамбит БРИКС уничтожит гегемонию доллара - Bloomberg
18
30 махов: В Китае построили аэродинамическую трубу для разработки и испытаний гиперзвукового оружия
2
Окраина - называли ли так Украину раньше - разбираемся с картами и большими чиновниками
103
Китай обогнал США в гонке по созданию самого мощного в мире взрывчатого вещества
5
ChatGPT ускорил процесс рендера Blender 3d в несколько раз
15
Андервольтинг видеокарт GeForce RTX 3000 может вызывать падение производительности
39
Редкие спортивные автомобили Renault
6
Итоги гоночного уик-энда 3-4 июня
1
Военный корабль КНР едва не протаранил эсминец ВМС США в Южно-Китайском море — видео
2
Видеоигры - пустая ли это трата времени - профессор Эрик Херст провел исследование
17

Сейчас обсуждают

Сергей Николенко
02:39
Взял 4070ти, отличная карта)
В серии Nvidia RTX 5000 ожидается огромный прирост производительности
Сергей Николенко
02:37
Какая собственно разница, если в графики нету разницы))
В серии Nvidia RTX 5000 ожидается огромный прирост производительности
REY_B_
02:35
Надейтесь.. надейтесь... В одной клетке с десятком таких же, из которых выживет лишь парочка. А такие как мы, проблему как минимум обозначили, и ищем решение. - Существовавшая последние десятилетия со...
Bloomberg: Из-за разрушения Каховской ГЭС мировые цены на пшеницу значительно выросли
Дмитрий Попов
02:26
Вот пользуюсь пс5 с ее выхода. За все время максимум удалось забить ну чуть больше половины памяти одномоментно. Технология сжатия от Сони очень хорошо работает. Большинство игр весят 30-60гб. Редко б...
Радиатор AL1 снизит температуру твердотельного накопителя PlayStation 5 на 25°C
Kutuz
02:19
"Чего не скажешь о картинке в материале - там, особенно в спешке боя, действительно можно принять объект за танк" - да, скорее даже за САУ
Похоже, за уничтожение танка Leopard в Минобороны РФ выдали попадание по комбайну
Kutuz
02:14
Ну блин, ты представь что у тебя там тряска, адреналин, при этом куча кнопочек-тумблеров и ограниченное время на принятие решения, наведение и выстрел. Другой вопрос что никто этого и дальше не понял ...
Похоже, за уничтожение танка Leopard в Минобороны РФ выдали попадание по комбайну
Kutuz
02:10
Да вот в том то и оно. Что бы военные чины не заявляли, а известно что в любом интенсивном конфликте процент френдли фаера в том числе с драматическими последствиями весьма не нулевой. Да что и говори...
Похоже, за уничтожение танка Leopard в Минобороны РФ выдали попадание по комбайну
for2ne
02:09
После стольких лет еще остались наивные люди которые ждут чего-то хорошего от куртки. Если ждёте, берите 4060ti, через пару лет будете вспоминать что ухватили годноту, по сравнению с теми картами кото...
Цены и характеристики видеокарт GeForce RTX 40 SUPER обнародованы инсайдером
Aaa
02:08
http://www.apn.ru/index.php?newsid=36298 http://www.apn.ru/index.php?newsid=36343 http://www.apn.ru/index.php?newsid=36418 вот расширеная рецензия
Похоже, за уничтожение танка Leopard в Минобороны РФ выдали попадание по комбайну
Дмитрий
02:07
Главное в тиктоках показать чтобы было что
Зеленский рассчитывает на «мощное» количество истребителей F-16 для Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем