В боевых действиях и не такие ошибки случаются.

Вчера вечером Минобороны России, отчитываясь об отражении наступательной операции ВСУ на нескольких участках линии боевого соприкосновения, опубликовало видео, в котором демонстрирует процесс уничтожения массово применяемой сейчас Украиной (по причине уничтожения советских запасов) бронетехники западного производства, включая немецкие танки Leopard.

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Видеоряд при этом несовершенен и страдает от низкого разрешения, но по очертаниям одного из объектов, по которым наносился удар противотанковой ракетой, можно сделать вывод, что на самом деле этот удар пришёлся по сельскохозяйственному комбайну. На видео можно заметить четыре колеса, коих у танка Leopard быть не может, да и в целом силуэт как раз напоминает именно комбайн. Данное обстоятельство подхватил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который не лишает себя удовольствия при любом удобном случае встать в «оппозицию» Министерству обороны.

Пригожин в свойственном себе стиле прокомментировал предоставленный оборонным ведомством видеоряд, заявив, что «эти танки замаскированы под сельскохозяйственные комбайны. У них загнуто вниз дуло, однако это не помешало нашим ПТУРистам разглядеть в них вражескую технику». В завершение основатель ЧВК «Вагнер» похвалил украинских военных за отличное искусство маскировки.

Что может означать оплошность Минобороны? На самом деле, ничего существенного: осуществлявшие удар по цели бойцы из-за несовершенства оптики определили объект как танк с пушкой, и произвели выстрел. В пресс-службе Минобороны же этому факту не придали большого значения и выдали видеоряд как есть. Безусловно, ошибочный удар по комбайну мог быть не один, и их могли записать в перечень уничтоженной военной техники ВСУ, но в корне ситуацию с отражением наступления ВСУ это никак не меняет. Означает ли это, что Leopard на самом деле не были поражены? Нет, не означает. Хотя осадок, конечно же, остаётся.

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Вопрос лишь, что в поле в это время вообще делали комбайны, зная, что они так-то находятся на передовой.